百歲淡水魚「逆齡」？ 小鯉牛胭脂魚越老越勇健

小鯉牛胭脂魚堪稱最長壽的淡水魚。（圖取自維基百科）

2025/04/02 11:29

〔記者陳成良／綜合報導〕自然界中，有些生物彷彿無視老化定律，北美洲的小鯉牛胭脂魚（Bigmouth Buffalo, Ictiobus cyprinellus）便是其中翹楚。這種淡水魚不僅能活超過120歲（紀錄顯示最長壽者達127歲），部分族群更展現「越老越強」的特性，顛覆了我們對生物衰老的認知。

根據富比士雜誌（Forbes）報導，小鯉牛胭脂魚體型壯碩，體長可達1.2公尺，重約36公斤。作為濾食性魚類，牠們以浮游生物為食，繁殖策略卻極為獨特。牠們採取「間歇性補充」（episodic recruitment）的模式，需等待數十年才遇上理想環境，例如水溫介於攝氏15.5至18.3度，並搭配新淹沒的植被區。

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2023年《加拿大漁業與水產科學期刊》（Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences）研究發現，加拿大魁北爾河（Qu’Appelle River）流域的小鯉牛胭脂魚多數誕生於20世紀中葉前，顯示牠們靠超長壽命熬過繁殖空窗期。

然而，這種適應策略也帶來挑戰。在美國明尼蘇達州萊斯湖國家野生動物保護區（Rice Lake National Wildlife Refuge），巨口牛脂魚每年春季依舊洄游產卵，幼魚卻難以存活。

2024年《科學報告》（Scientific Reports）研究顯示，該族群99.7%的個體超過50歲，許多達80至100歲，已逾半世紀未見新生代加入。入侵物種掠食、不當水位管理和氣溫異常可能是元凶。儘管如此，這些老魚仍屹立不搖，靠著驚人壽命支撐族群。

更令人驚嘆的是牠們的老化機制。2021年《科學報告》研究追蹤2至99歲的小鯉牛胭脂魚，發現牠們的生理機能未隨年齡衰退，反而愈老愈健壯。年長個體的壓力指標（以血中嗜中性白血球與淋巴球比例測量）更低，免疫系統更強，宛如升級版生命體。

這些魚的染色體端粒（telomere），即衡量老化的關鍵指標，也保持穩定。科學家因此將牠們歸為「可忽略衰老」（negligible senescence）的罕見脊椎動物，即老化過程幾乎不伴隨明顯退化。這種演化路徑重長壽而非速繁，只要外界威脅受控，牠們便能展現非凡韌性。

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