為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    眼力大挑戰！ 7秒內從犀牛群找出河馬？ 網傳視錯覺圖考倒眾人

    許多網友表示，第一眼看到時，犀牛和河馬看起來幾乎一模一樣。（取自Ｘ平台）

    許多網友表示，第一眼看到時，犀牛和河馬看起來幾乎一模一樣。（取自Ｘ平台）

    2025/04/02 09:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕最近一張令人燒腦的視覺錯覺圖在網路上瘋傳，挑戰網友們的觀察力極限：你能在七秒內，從一群看似相同的犀牛中，找出那隻巧妙隱藏的河馬嗎？

    英國《每日郵報》報導，這張引發熱議的圖片最初由X用戶皮尤什·蒂瓦里（Piyush Tiwari）分享。圖片呈現一群犀牛圍繞著切開的西瓜，有些犀牛甚至戴著太陽眼鏡，場景略顯奇特，但真正的考驗在於找出那隻格格不入的河馬。

    蒂瓦里在推文中大膽宣稱：「視覺錯覺眼力測試：觀察力極佳的人能在 7 秒內，從犀牛群中發現隱藏的河馬。你行嗎？馬上試試！」

    建議讀者可以設定計時器，仔細掃描圖片，尋找那隻「偽裝」的河馬。牠巧妙地融入背景和其他大型哺乳動物之中，需要非常敏銳的眼光才能發現。

    貼文發出後，許多眼尖的網友成功找出了答案，並在留言區分享。如果你仍在苦苦尋找，這裡提供一個小提示：專注於圖片的右半邊尋找。

    這類視覺錯覺圖不僅僅是為了趣味，它們對大腦也有驚人的益處。專家指出，尋找隱藏物件的過程能增強我們注意到周遭環境細微變化的能力。專注於圖像細節，也能訓練大腦更有效地處理視覺資訊。經常透過這種方式挑戰大腦，有助於提升我們在日常生活中解決棘手問題的能力

    許多網友已在留言區分享了正確答案：隱藏的河馬就在圖中圈選的位置。（取自Ｘ平台）

    許多網友已在留言區分享了正確答案：隱藏的河馬就在圖中圈選的位置。（取自Ｘ平台）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播