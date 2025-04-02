眼力大挑戰！ 7秒內從犀牛群找出河馬？ 網傳視錯覺圖考倒眾人

許多網友表示，第一眼看到時，犀牛和河馬看起來幾乎一模一樣。（取自Ｘ平台）

2025/04/02 09:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕最近一張令人燒腦的視覺錯覺圖在網路上瘋傳，挑戰網友們的觀察力極限：你能在七秒內，從一群看似相同的犀牛中，找出那隻巧妙隱藏的河馬嗎？

英國《每日郵報》報導，這張引發熱議的圖片最初由X用戶皮尤什·蒂瓦里（Piyush Tiwari）分享。圖片呈現一群犀牛圍繞著切開的西瓜，有些犀牛甚至戴著太陽眼鏡，場景略顯奇特，但真正的考驗在於找出那隻格格不入的河馬。

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蒂瓦里在推文中大膽宣稱：「視覺錯覺眼力測試：觀察力極佳的人能在 7 秒內，從犀牛群中發現隱藏的河馬。你行嗎？馬上試試！」

建議讀者可以設定計時器，仔細掃描圖片，尋找那隻「偽裝」的河馬。牠巧妙地融入背景和其他大型哺乳動物之中，需要非常敏銳的眼光才能發現。

貼文發出後，許多眼尖的網友成功找出了答案，並在留言區分享。如果你仍在苦苦尋找，這裡提供一個小提示：專注於圖片的右半邊尋找。

這類視覺錯覺圖不僅僅是為了趣味，它們對大腦也有驚人的益處。專家指出，尋找隱藏物件的過程能增強我們注意到周遭環境細微變化的能力。專注於圖像細節，也能訓練大腦更有效地處理視覺資訊。經常透過這種方式挑戰大腦，有助於提升我們在日常生活中解決棘手問題的能力

許多網友已在留言區分享了正確答案：隱藏的河馬就在圖中圈選的位置。（取自Ｘ平台）

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