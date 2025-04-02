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    剛跟普廷鬧僵！車臣領導人任命17歲幼子掌內政部軍權

    車臣共和國領導人卡德羅夫1日任命年僅17歲的兒子亞當執掌內政部大權。（路透資料照）

    車臣共和國領導人卡德羅夫1日任命年僅17歲的兒子亞當執掌內政部大權。（路透資料照）

    2025/04/02 13:04

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕本月1日，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）任命其年僅17歲的兒子亞當（Adam Kadyrov）擔任該共和國內政部的「監督者」（Curator）。

    車臣官方電視台《車臣新聞》（Vesti Chechnya）1日播出畫面，只見現年17歲的亞當與車臣內政部長伊拉斯哈諾夫（Aslan Iraskhanov）在大批警官簇擁下主持內政部會議，顯見大權在握。

    新聞片段中，展示了截至目前亞當獲得的至少16個國家勳章；他並任命了新任安全負責人、親自授予其勳章。

    車臣內政部（Ministry of Internal Affairs）是共和國執法機構，直屬俄羅斯內政部和車臣總統，主管共和國安全部隊，同時擁有特警和機動部隊等武力。

    自2023年起，亞當一直擔任父親卡德羅夫的首席隨扈，及俄羅斯國防部下屬步兵單位的觀察員。同年，15歲的亞當因毆打1名遭控焚燒《可蘭經》的俄羅斯青年，獲得俄國當局頒發勳章表揚。

    卡德羅夫近期與俄羅斯總統普廷關係緊張，任命愛子掌權一事格外受注目。

    據報導，俄方得知卡德羅夫曾與中東官員秘密會晤，進行了「未經授權」的談判，試圖保護他的家人和資產，克里姆林宮因此對他產生懷疑。

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