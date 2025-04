剛跟普廷鬧僵！車臣領導人任命17歲幼子掌內政部軍權

2025/04/02 13:04

〔即時新聞/綜合報導〕本月1日,俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)任命其年僅17歲的兒子亞當(Adam Kadyrov)擔任該共和國內政部的「監督者」(Curator)。

車臣官方電視台《車臣新聞》(Vesti Chechnya)1日播出畫面,只見現年17歲的亞當與車臣內政部長伊拉斯哈諾夫(Aslan Iraskhanov)在大批警官簇擁下主持內政部會議,顯見大權在握。

新聞片段中,展示了截至目前亞當獲得的至少16個國家勳章;他並任命了新任安全負責人、親自授予其勳章。

車臣內政部(Ministry of Internal Affairs)是共和國執法機構,直屬俄羅斯內政部和車臣總統,主管共和國安全部隊,同時擁有特警和機動部隊等武力。

自2023年起,亞當一直擔任父親卡德羅夫的首席隨扈,及俄羅斯國防部下屬步兵單位的觀察員。同年,15歲的亞當因毆打1名遭控焚燒《可蘭經》的俄羅斯青年,獲得俄國當局頒發勳章表揚。

卡德羅夫近期與俄羅斯總統普廷關係緊張,任命愛子掌權一事格外受注目。

據報導,俄方得知卡德羅夫曾與中東官員秘密會晤,進行了「未經授權」的談判,試圖保護他的家人和資產,克里姆林宮因此對他產生懷疑。

