SU7電動車疑打不開車門釀3女慘死 雷軍：小米不會迴避

中國小米SU7電動車撞擊後疑似打不開車門，造成3名女大學生喪命，小米董事長雷軍對此出面回應。（法新社）

2025/04/02 09:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國小米1輛SU7電動車，上個月29日在安徽省寧樅高速公路撞擊護欄後起火，疑似車門打不開造成3名女大學生喪命，事後更傳出智駕輔助在將要撞上時才提醒駕駛接手，引發中國網友批評並導致股價慘跌，小米集團董事長雷軍對此出面回應，強調無論發生什麼，小米都不會迴避。

雷軍在微博發布聲明，指稱他對3名年輕女孩的不幸離世感到心情沉重，他代表小米表達最深切的哀悼，也向她們的家人致以誠摯慰問。雷軍說，事故發生後小米第一時間成立了專門工作小組，於3月30日前往現場，並在31日提供車輛資料配合警方調查。

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雷軍表示，由於當局還在釐清事故狀況，因此小米無法接觸到事故車輛，很多問題暫時無法回答，但他覺得自己不應該再等了，必須站出來代表小米承諾「無論發生什麼，小米都不會迴避」。

雷軍指出，小米將持續配合警方調查、跟進處理的進展，盡最大努力回應家屬和社會所關注的問題，至於外界的批評小米都聽見了，小米會用行動來回答大家。

事故車輛。（圖擷自微博）

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