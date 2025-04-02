為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    SU7電動車疑打不開車門釀3女慘死 雷軍：小米不會迴避

    中國小米SU7電動車撞擊後疑似打不開車門，造成3名女大學生喪命，小米董事長雷軍對此出面回應。（法新社）

    中國小米SU7電動車撞擊後疑似打不開車門，造成3名女大學生喪命，小米董事長雷軍對此出面回應。（法新社）

    2025/04/02 09:25

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國小米1輛SU7電動車，上個月29日在安徽省寧樅高速公路撞擊護欄後起火，疑似車門打不開造成3名女大學生喪命，事後更傳出智駕輔助在將要撞上時才提醒駕駛接手，引發中國網友批評並導致股價慘跌，小米集團董事長雷軍對此出面回應，強調無論發生什麼，小米都不會迴避。

    雷軍在微博發布聲明，指稱他對3名年輕女孩的不幸離世感到心情沉重，他代表小米表達最深切的哀悼，也向她們的家人致以誠摯慰問。雷軍說，事故發生後小米第一時間成立了專門工作小組，於3月30日前往現場，並在31日提供車輛資料配合警方調查。

    雷軍表示，由於當局還在釐清事故狀況，因此小米無法接觸到事故車輛，很多問題暫時無法回答，但他覺得自己不應該再等了，必須站出來代表小米承諾「無論發生什麼，小米都不會迴避」。

    雷軍指出，小米將持續配合警方調查、跟進處理的進展，盡最大努力回應家屬和社會所關注的問題，至於外界的批評小米都聽見了，小米會用行動來回答大家。

    事故車輛。（圖擷自微博）

    事故車輛。（圖擷自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播