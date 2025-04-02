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    尋獲最後遺體 美軍M88裝甲救濟車立陶宛演訓沉入沼澤釀4死

    美軍M88裝甲救濟車在立陶宛誤入沼澤導致，3死1失蹤事件，美軍官員表示，1日下午找到第4名士兵遺體，搜救行動告一段落。圖為M88裝甲救濟車示意圖。（法新社）

    美軍M88裝甲救濟車在立陶宛誤入沼澤導致，3死1失蹤事件，美軍官員表示，1日下午找到第4名士兵遺體，搜救行動告一段落。圖為M88裝甲救濟車示意圖。（法新社）

    2025/04/02 10:42

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    美軍M88裝甲救濟車困沼澤沉沒 搶救6天尋獲3遺體

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍一輛M88裝甲救濟車（M88 Recovery Vehicle）3月25日在立陶宛不明原因誤入沼澤，車內4名士兵失蹤，經過多日搜救，美軍將沼澤底部的裝甲救濟車吊起，並在車內發現3名美軍士兵遺體。美軍官員表示，1日下午找到第4名士兵遺體，目前美國陸軍與立陶宛當局正在調查事故原因。

    綜合外媒報導，這輛M88裝甲救濟車3月25日下午在立陶宛與白俄羅斯邊境進行戰術訓練，卻因不明原因誤入沼澤沉底。事發過後，美國陸軍與立陶宛當局在沼澤中發現裝甲救濟車，但沼澤中難以進行吊掛作業，幾經波折後，在3月31日才將這輛63噸重的M88裝甲救濟車從泥沼中吊起。

    M88裝甲救濟車被吊起後，美軍在車內發現3具士兵遺體，1日則在事發地點周邊發現第4具士兵遺體。目前搜救行動已告一段落，美國陸軍和立陶宛當局正在調查事故原因。

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