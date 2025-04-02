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    傳美國CDC等公衛機關執行裁員 FDA菸草部主管遭拔官

    隨著川普開鍘，美國疾病管制暨預防中心（CDC）及食品暨藥物管理局（FDA）有員工遭裁汰，就連FDA的菸草部門主任金恩都被拔官。（路透社）

    隨著川普開鍘，美國疾病管制暨預防中心（CDC）及食品暨藥物管理局（FDA）有員工遭裁汰，就連FDA的菸草部門主任金恩都被拔官。（路透社）

    2025/04/02 00:35

    〔中央社〕路透社引述2名知情人士報導，隨著川普（Donald Trump）政府展開美國衛生及公共服務部裁員萬人計畫，美國疾病管制暨預防中心（CDC）及食品暨藥物管理局（FDA）有員工遭裁汰。

    消息人士之1透露，1名FDA員工表示，他們進入FDA大樓時都必須在入口出示識別證，遭裁員者會收到1張單子，並被告知返家。

    據另1名消息人士說法，被裁汰的CDC員工是任職於國家環境衛生中心（National Center for Environmental Health）、物質濫用暨精神衛生防治局（Substance Abuse and Mental Health Services Administration）或國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）。

    路透社尚無法聯繫上美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）官員以尋求置評。

    美聯社也引述知情人士報導，FDA的菸草部門主任金恩（Brian King）今天被拔官。金恩在1封寫給部屬的電子郵件中表示：「我懷著沉重的心情和深深的失望告訴大家，我已經遭到暫停職務。」

    金恩於2022年加入FDA，他因命令數千家公司將他們的水果和糖果風味電子菸從商店下架，而遭到電子菸遊說人士猛烈抨擊。

    這名消息人士透露，金恩被調離現職，改派至印地安衛生局（Indian Health Service）。

    FDA菸草部門有數十位員工今天上午也收到解雇通知，包括負責執行菸草法規的辦公室所有員工。

    FDA的疫苗部門主管馬克斯（Peter Marks）數天前才被迫去職。他在辭職信中指責美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）支持關於疫苗的錯誤資訊和謊言。

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