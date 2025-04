傳美國CDC等公衛機關執行裁員 FDA菸草部主管遭拔官

隨著川普開鍘,美國疾病管制暨預防中心(CDC)及食品暨藥物管理局(FDA)有員工遭裁汰,就連FDA的菸草部門主任金恩都被拔官。(路透社)

2025/04/02 00:35

〔中央社〕路透社引述2名知情人士報導,隨著川普(Donald Trump)政府展開美國衛生及公共服務部裁員萬人計畫,美國疾病管制暨預防中心(CDC)及食品暨藥物管理局(FDA)有員工遭裁汰。

消息人士之1透露,1名FDA員工表示,他們進入FDA大樓時都必須在入口出示識別證,遭裁員者會收到1張單子,並被告知返家。

據另1名消息人士說法,被裁汰的CDC員工是任職於國家環境衛生中心(National Center for Environmental Health)、物質濫用暨精神衛生防治局(Substance Abuse and Mental Health Services Administration)或國家呼吸道疾病暨免疫中心(National Center for Immunization and Respiratory Diseases)。

路透社尚無法聯繫上美國衛生及公共服務部(Department of Health and Human Services)官員以尋求置評。

美聯社也引述知情人士報導,FDA的菸草部門主任金恩(Brian King)今天被拔官。金恩在1封寫給部屬的電子郵件中表示:「我懷著沉重的心情和深深的失望告訴大家,我已經遭到暫停職務。」

金恩於2022年加入FDA,他因命令數千家公司將他們的水果和糖果風味電子菸從商店下架,而遭到電子菸遊說人士猛烈抨擊。

這名消息人士透露,金恩被調離現職,改派至印地安衛生局(Indian Health Service)。

FDA菸草部門有數十位員工今天上午也收到解雇通知,包括負責執行菸草法規的辦公室所有員工。

FDA的疫苗部門主管馬克斯(Peter Marks)數天前才被迫去職。他在辭職信中指責美國衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)支持關於疫苗的錯誤資訊和謊言。

