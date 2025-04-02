甲亢哥在中國被罵「尼X」！小粉紅竟甩鍋日女Coser 害她無辜遭出征
一名女子以英文對著IShowSpeed說出歧視語言。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國超人氣YouTuber「IShowSpeed」，常在直播中表現激動，中國粉絲稱他為「甲亢哥」。最近IShowSpeed到中國旅遊直播，又掀起話題熱度。沒想到本週一（3/31）直播時，一名女Coser竟撲上前，對著IShowSpeed說出極具種族歧視的「N-word」，讓歐美論壇輿論炸鍋。讓人傻眼的是，竟有中網友指稱這名女子是來自日本的Coser「ちず」，社群也被IShowSpeed的粉絲出征，莫名遭受攻擊的本尊不得不發聲澄清：「我根本就沒去過中國……」。
IShowSpeed本週一到四川成都開起旅遊直播並與中國粉絲相見歡，準備上車離開前往下一個地點時，突然衝出一名扮成知名電玩遊戲《蔚藍檔案》角色「小桃」的女子靠近IShowSpeed，以英文對著IShowSpeed說「我是種族主義者，我恨黑人，我是黑人殺手！」，且該女子提到「黑人」時，還刻意使用極具種族歧視意味的「N-word」，IShowSpeed當場臉色大變，一臉不可置信的轉身上車走人。
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這段畫面曝光後，不僅讓歐美論壇炸鍋，中網也有大批IShowSpeed粉絲撻伐。沒想到竟有一群小粉紅帶風向，稱該名女子是在X平台有近9萬人追蹤的日本女Coser「ちず」，只因該名女子出現在直播畫面上的角度與這位女Coser很像。
而這導致「ちず」莫名其妙遭IShowSpeed的粉絲出征，「ちず」週二（4/1）不得不出面澄清，特地製作了中、英、日3種語言的聲明，無奈表示：「我從未見過IShowSpeed，也從未去過中國。我是一個住在日本的日本Coser。我不知道影片中的那個人是誰，而且我們一點也不像。」
3月31日，网红“甲亢哥”在成都直播时，一名女子扑上来表示：“我是种族主义者，我恨黑人，我是黑人杀手，但是我喜欢你的女朋友，因为你的女朋友是白人，我爱她”“甲亢哥”一脸不可置信，随即扭头进入车内表示：“这太地狱了” pic.twitter.com/0oq6ShGCI8— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） March 31, 2025
March 31, 2025
IShowSpee露出一臉不可置信的表情。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）
莫名被出征的日本女Coser「ちず」特地製作了中、英、日3種語言的聲明澄清。（圖翻攝自ちずX平台）