無懼領袖遭判刑 法極右派堅稱將贏得2027總統大選

法國極右派「國民聯盟」領袖勒班遭判刑並禁止參選公職，若上訴失敗將無緣2027總統。（路透）

2025/04/01 21:49

〔編譯林家宇／綜合報導〕被視為2027年法國總統大選熱門人選的極右派「國民聯盟」（RN）領袖瑪琳．勒班（Marine Le Pen），3月31日遭法院裁決貪污罪成，5年內禁止競選公職且立即生效。除了表態上訴外，國民聯盟也堅稱仍能贏得27年大選。

勒班及其他8名時任歐洲議員、12名議會助理，被控侵吞歐盟資金支援其政黨運作。勒班遭判處2年緩刑、2年配戴電子戒具居家服刑共4年刑期，以及10萬歐元（約364萬台幣）罰款並禁止參選公職5年。

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若上訴失敗，國民聯盟將執行「B計畫」，由勒班得意門生，活躍於電視和網路社群的29歲主席巴德拉（Jordan Bardella）上陣。

巴德拉接受「歐洲第一廣播電台」訪問時，斥責勒班受到「殘暴且暴力」的審判，唯一的過錯是「具有帶領國家陣營走向勝利的才能」、「用盡一切手段防止我們邁向權力」。巴德拉不願談論是否出馬角逐總統的問題，強調會透過一切可能途徑翻轉判決結果。

即便判決在西方極右陣營引發軒然大波，民調顯示多數法國民眾支持裁決結果。據「路透」引述民調機構「Elabe」統計，57％受訪者認為判決正常，42％表示有政治偏見；「BFM電視台」調查顯示42％民眾對判決滿意，不滿和無意見各為29％。

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