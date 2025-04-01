華裔富豪王春領軍「太空菜鳥」！ SpaceX首次載人南北極飛行

SpaceX首次載人極地軌道任務「Fram2」的組員。（由左至右）任務醫官菲利普斯、指令長王春、飛行員羅格、載具指揮官米克爾森。（法新社）

2025/04/01 21:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國太空探索科技公司（SpaceX）於美東時間3月31日晚間9時53分，在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）成功發射搭載4名太空人的「飛龍號」（Crew Dragon），執行人類史上首次載人極地軌道飛行任務「Fram2」。

《紐約郵報》報導，此任務由加密貨幣億萬富豪王春（Chun Wang）主導，將沿90度軌道傾角繞行地球，提供南北極全景觀測視角。

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此次發射過程順利，由獵鷹9號（Falcon 9）火箭搭載的飛龍號太空船，成功進入預定的極地軌道。地面任務控制中心向機組人員表示祝賀：「我們很榮幸能將你們安全送入極地軌道。盡情欣賞兩極的風景，拍些照片回來，當你們飛越兩極時，我們的心將與你們同在。祝飛行順利！」

本次「Fram2」任務的成員包括，居住在馬爾他（Malta）的任務指令長王春、挪威籍的載具指揮官米克爾森（Jannicke Mikkelsen）、德國籍的任務飛行員羅格（Rabea Rogge），以及澳洲籍的任務醫官菲利普斯（Eric Philips）。這三位成員均由王春親自挑選，以實現其太空探索的雄心。值得一提的是，包含王春在內的所有4名成員，此前均無太空飛行經驗。

王春在3月28日（上週五）SpaceX舉辦的活動中表示：「我個人的旅程，源於畢生的好奇心，以及對突破界限的迷戀。」

過去從未有人類直接從太空飛越地球的南北兩極。相較於靠近赤道的一般飛行路徑，極地軌道飛行需要消耗更多燃料。Fram2任務的目標是使太空船沿著與赤道呈精確90度夾角的軌道（90度軌道傾角）環繞地球飛行。這將為乘客提供一個絕佳的視角，觀賞到連國際太空站（ISS，軌道傾角約51.6度）上的太空人，都難以窺見的南北極全貌。軌道傾角是指軌道平面與赤道平面的夾角，90度軌道傾角意味著軌道將直接經過地球的南北兩極。

預計Fram2任務將持續三至五天，期間機組人員將為地面研究人員完成22項科學實驗，旨在探索太空環境對人體和生物的影響，以及測試新的太空技術。

其中一項任務是嘗試捕捉罕見的高空大氣光學現象，例如類似於北極光（Aurora Borealis）的「強熱輻射速度增強現象（STEVE）」。身為電影攝影師的米克爾森呼籲地面民眾，若所在地出現極光，可以嘗試與她在太空拍攝的時間同步拍照，以獲得從地球和太空觀測同一現象的完整視角。

另一項實驗則要求組員在運動時佩戴特殊設計的「血流限制帶」（旨在控制血液流動），這將是首次在直徑約4公尺的飛龍號太空艙內進行此類實驗，旨在研究微重力環境下的人體生理反應。

機組人員還將嘗試在短暫的太空飛行中種植蘑菇，以幫助科學家了解太空人在長期太空任務中，如何滿足自身的營養需求。此外，本次飛行也將用於研究太空人在失重狀態下經歷的動暈症（motion sickness）以及微重力對人體的影響。

本次歷史性的極地軌道之旅，最終將以降落傘降落在加州外海的方式結束。

有趣的是，在這次具歷史意義的發射時刻，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）並未在其社群媒體上發文評論，據報他當時正準備參加威斯康辛州的一場視訊市民大會（tele-town hall），為該州4月1日的最高法院選舉與選民對話。

美國時間3月31日，SpaceX 「獵鷹九號」火箭於佛州甘迺迪太空中心發射升空，搭載極地軌道任務4名太空人。（路透）

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