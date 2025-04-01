尹錫悅彈劾案4/4宣判 南韓最新民調6成挺罷免

1日在南韓首爾，一座諷刺遭彈劾總統尹錫悅的塑像被放置在囚籠內，展示於反對他的示威者所設置的營地。憲法法院週五將對尹錫悅的彈劾案做出判決。（美聯社）

2025/04/01 20:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓憲法法院1日宣布，將於本週五（4日）上午11時（台灣時間10時）宣判總統尹錫悅的彈劾案，裁決其是否被永久罷免或重掌總統職權。法院表示，宣判全程將開放。這項決定將為席捲南國數月的政治風暴畫下句點。

若彈劾通過，南韓須在60天內舉行新總統選舉。尹錫悅另因內亂罪接受刑事審判，若定罪，可能面臨死刑或無期徒刑，雖南韓自1997年後未執行死刑。蓋洛普韓國（Gallup Korea）最新民調顯示，60%民眾支持罷免尹錫悅。2017年，憲法法院曾全票通過罷免時任總統朴槿惠，此次裁決將重塑韓國政局。

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尹錫悅因去年12月3日無正當理由宣布全國戒嚴，遭國會於12月14日彈劾，指控他違反憲法職責。他辯稱，此舉並非意圖軍事統治，而是針對反對黨「共同民主黨」濫用國會多數席位、威脅國家穩定的警告。在2月25日憲法法院最後陳述中，他強調戒嚴是為了對抗「反國家勢力」、親北韓勢力及政治僵局，呼籲民眾支持。

南韓憲法規定，憲法法院九席大法官中（目前一席空缺），需至少六票贊成才能通過彈劾。執政黨「國民力量黨」院內代表權成東表示接受裁決，但警告社會衝突恐升溫。反對黨「共同民主黨」院內代表朴贊大則預期法院將全票反對尹錫悅。

另外值得注意的是，憲法法院上週才剛駁回對總理韓悳洙的彈劾案，恢復其職務。韓悳洙在尹錫悅遭停職後依規定代理總統職權。專家普遍認為，韓悳洙的案件與尹錫悅彈劾案無直接法律關聯，因其並未聚焦於戒嚴令本身的合法性問題。

法新社報導，前憲法法院研究法官、現為律師的盧熙範（譯音）預期，法院應會做出一致裁決罷免尹錫悅。他分析：「此案關鍵在於宣告戒嚴的行為本身，而非複雜的法律細節。憲法法院的首要職責是保護與捍衛憲法，而尹錫悅宣告戒嚴之舉已直接違憲。」

若尹錫悅確定去職，目前在民調中領先的反對派領袖李在明被視為最有可能在隨後大選中勝出的熱門人選。然而，他的參選之路並非一片坦途。一家上訴法院上週才剛推翻一項對李在明違反選舉法的判決，暫時為他角逐大位掃除障礙。但若此案在上訴至最高法院後、大選前出現逆轉並定讞，他將被剝奪國會議員資格，且五年內不得參選公職，包括此次可能舉行的總統大選。

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