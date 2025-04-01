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    超噁！日本藏壽司餐盤回收處有「保險套」 業者擬提告

    日本網友瘋傳，藏壽司的餐盤回收處竟出現「保險套」。（擷取自X）

    日本網友瘋傳，藏壽司的餐盤回收處竟出現「保險套」。（擷取自X）

    2025/04/01 20:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本自2023年發生男高中生在壽司郎舔醬油瓶事件，後續引發一系列餐飲店家遭惡搞的食安危機。不過近日又傳出，民眾在藏壽司發現，疑似是使用過的「保險套」，被棄置在桌上的餐盤回收處。隨著照片曝光，引起眾多網友撻伐。

    綜合日媒報導，一名網友在社群平台X分享照片，並寫下「是誰在這裡做了那種事？」只見照片中，是藏壽司的餐盤回收口，卻有人惡意將保險套棄置在一旁，讓原PO見狀也十分氣憤；不過隨著該事件發酵後，原PO也立刻將帳號設定為私人，但仍被其他網友截圖轉載。

    對此藏壽司回應，目前已得知最初發文的帳號，公司內部正在積極調查事發的門市，並強調「這是絕對不能容忍的行為」，也會請律師商討後續的法律責任。

    自2023年的壽司郎「舔醬油瓶」引發的食安風波後，壽司郎已向大阪地方法院提起訴訟，要求當事人賠償約6700萬日圓（約1487萬元新台幣）。該案件已於2023年7月31日和解，後續訴訟也被撤回。

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