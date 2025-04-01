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    泰國蜜月島快艇爆炸！ 6名遊客、船員受傷送醫

    泰國普吉島今日傳出快艇爆炸意外，造成6名遊客及船員受傷。（擷取自@Skyboyz15/X）

    泰國普吉島今日傳出快艇爆炸意外，造成6名遊客及船員受傷。（擷取自@Skyboyz15/X）

    2025/04/01 18:23

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島附近的蜜月島（Koh Mai Thon）以美麗珊瑚礁、清澈海水和浮潛勝地而聞名，今（1）日驚傳快艇爆炸，造成6人受傷。

    綜合泰媒報導，當地時間今日上午9時許，一艘載有33名俄羅斯和哈薩克遊客、4名船員的快艇，在距離蜜月島約50公尺的水域發生引擎故障。船長隨即通報船主請求調派替代船隻，未料在等待期間突然發生劇烈爆炸。

    事發當時，留在船上排除故障的船長及2名船員當場受傷，另有1名導遊及3名遊客遭碎片波及割傷。當地政府獲報後派遣2艘救援船，將傷者送往醫院治療。所幸爆炸發生時，一部分遊客已經登島，有些人則在水中游泳，未釀成更大傷亡。

    針對此次事故，泰國旅遊和體育部部長索拉翁（Suang Thienthong）表示，已要求旅遊警察局與當地相關單位全力協助遊客，確保傷者獲得妥善醫療照護，並調查事故原因，以防類似事件再次發生。此外，當局也將加強遊艇安全檢查，確保旅遊業的安全標準。

    受到爆炸事故影響，遊客只好改搭其他船離開蜜月島。（擷取自@Skyboyz15/X）

    受到爆炸事故影響，遊客只好改搭其他船離開蜜月島。（擷取自@Skyboyz15/X）

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