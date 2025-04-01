印第安納大學華裔網安教授住宅遭FBI搜查 原因不明

美國印第安納大學華裔電腦科學教授王曉峰（Xiaofeng Wang）遭聯邦調查局（FBI）搜索。（取自維基百科）

2025/04/01 17:35

〔中央社〕美國印第安納大學華裔電腦科學教授王曉峰（Xiaofeng Wang）上週遭學校解雇，同日聯邦調查局（FBI）還針對他和妻子名下的2間房屋進行搜查。不過校方和FBI都拒絕透露這名已在該校任職20年終身職教授面臨解雇與調查的原因。

美國財經新聞網CNBC報導，美國大學教授協會（American Association of University Professors）布魯明頓（Bloomington）分會3月31日致函印第安納大學（Indiana University），抗議王曉峰遭解雇一事，並稱其解雇決定未經校方規定的「最高層級審查和程序」。

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印第安納大學發言人波德（Mark Bode）在發給CNBC的電郵中表示，「校方近日獲悉，1名本校教員正面臨聯邦機構調查。根據聯邦調查局的指示，本校不會對此發表任何公開評論。」

目前校方已刪除王曉峰和妻子馬念麗（Nianli Ma）夫婦的網路資料。王曉峰在該校的拉迪資訊學、電腦和工程學院（Luddy School of Informatics, Computing and Engineering）研究密碼學、隱私權和網路安全；馬念麗則是該校圖書館部門的系統分析師和程式設計師。

報導指，FBI於3月28日搜查這對夫婦位於布魯明頓和卡梅爾（Carmel）的房屋，並扣押部分物品。

FBI透過1名發言人表示：「我可以確認，聯邦調查局3月28日在卡梅爾和布魯明頓的住宅中執行了聯邦搜索令。目前我們沒有進一步評論。」

王曉峰和馬念麗夫婦皆無聯邦刑事案件紀錄。

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