4中國男擅闖曼谷崩塌大樓搬文件 到案辯稱「為保險理賠」！

4名中國籍男子在未經許可的情況下，闖入崩塌大樓廢墟搬走大量文件。（圖翻攝自X平台）

2025/04/01 20:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸上週五（3/28）發生芮氏規模8.2強震，不僅緬甸受重創，泰國首都曼谷1棟由中企承建的大樓工地也瞬間被震垮，中國豆腐渣工程再掀國際熱議。事後有4名中國籍男子，在未經許可的情況下闖入崩塌大樓內搬走大量文件，後續被警方傳喚。今（4/1）有消息披露，這4人到案後辯稱，他們是為了去拿「保險索賠相關文件」。

28日在強震中瞬間崩塌的曼谷大樓，為泰國興建中的審計署30層辦公大樓，後續被證實該大樓由國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」與「義大利-泰國發展集團」（ITD）共同承建，泰國官方隨即啟動相關調查，外界砲轟豆腐渣工程之際，中鐵十局還被抓包將先前高調「慶祝封頂」的相關文章刪除。

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審計大樓崩塌後，曼谷市政府即將現場劃定為災難控制區，未經許可者不得擅自進入。沒想到泰國警方上月29日接獲舉報，目睹4名中國籍男子擅闖審計大樓廢墟後方，試圖將大量文件搬離現場。根據《星報》（The Star）報導，一開始是曼谷洽圖洽（Chatuchak）區公所人員向挽賜區（Bang Sue）警局投訴了5名中國人，指控他們違反禁令進入災控區搬走大量文書，懷疑他們拿走的是建築設計藍圖、建材等資料企圖湮滅證據。

上月30日，挽賜區警方傳喚被指控的5人接受訊問，確認其中一人為主管，另外4人負責搬文件，當天5人暫時獲釋，但警方查扣了他們從現場搬走的32份文件。3月31日，調查人員要求負責搬文件的4人於當天下午3點（台灣時間3/31下午4點）出庭，4人承認違反泰國《災害防治法》中，禁止擅闖災控區的規定，但他們宣稱他們是為了取得保險索賠文件，這些文件一直以來都放在審計大樓工地後方一個貨櫃裡，該貨櫃一直是他們的臨時辦公室。

目前警方還在審查查扣的文件，釐清是否與大樓崩塌有關。而那4名中國籍男子將面臨最高3個月監禁或最高6000泰銖（約新台幣5835元）罰款，或兩者併罰。

落網的中國籍男子。（圖翻攝自臉書）

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