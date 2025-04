獨臂修女倫迪萊斯醫療奇蹟獲認證 將成委內瑞拉首位女聖人

真福瑪利亞·卡門·倫迪萊斯的人形立牌,3月31日立於委內瑞拉卡拉卡斯博物館入口。教宗方濟各當日批准將她封聖,使其成為該國首位女性聖人。(美聯社)

2025/04/01 17:27

〔編譯陳成良/綜合報導〕美聯社1日報導,天主教教宗方濟各(Pope Francis)已正式批准一項與委內瑞拉真福瑪利亞·卡門·倫迪萊斯(Blessed Maria Carmen Rendiles)相關的醫療奇蹟,此舉使她得以晉升聖品,成為該國首位女性聖人。

倫迪萊斯修女是「耶穌婢女會」(Congregation of the Handmaids of Jesus)的創始人。教廷雖已頒布承認奇蹟的法令,但具體的封聖(canonization)日期尚未排定。

請繼續往下閱讀...

倫迪萊斯1903年8月11日出生在委內瑞拉首都卡拉卡斯,1977年5月9日於同地逝世。根據教會資料,她年幼時父親便過世,為了分擔家計,她協助母親並積極參與當地堂區事務。懷抱著服務上帝的熱忱,她在1927年、24歲時加入了當時在委內瑞拉的一個法國修會,開啟修道生涯。在累積了數十年經驗並獲得當地天主教會高層的支持後,倫迪萊斯修女於1961年展現其領導才能,創立了具有自主權的「耶穌婢女會」。

委內瑞拉天主教主教會議曾在一份聲明中指出,倫迪萊斯修女一生都承受著失去一隻手臂所帶來的不便,然而,這項身體上的挑戰「絲毫未減損她活出一個堪為典範的基督徒生命」。

她的德行與貢獻受到肯定,委內瑞拉的天主教領袖們於1995年正式向梵蒂岡提出為她列聖品的申請。經過教會漫長而嚴謹的審查程序,教宗方濟各於2018年批准將她列為真福品(beatified),這是封聖過程中的重要里程碑。

此次獲教宗方濟各認可的奇蹟,是封聖程序的最後關鍵。據梵蒂岡描述,倫迪萊斯修女的代禱奇蹟般地治癒了一名罹患特定類型腦水腫的年輕女子。腦水腫是指腦脊髓液不正常地積聚在腦部,可能導致嚴重後果。該女子的病情一度惡化,情況危急。

然而,在倫迪萊斯修女的墓前舉行了一場特別的彌撒,親友們懇切地為她的康復祈禱。就在病患觸摸了倫迪萊斯修女的畫像後,她的健康狀況出現了顯著且迅速的改善。

教廷在書面聲明中,對於此一事件的評估結論是:「這位年輕女子的康復是完全、穩定且持久的,此事件被認定為科學上無法解釋。」這項經確認的奇蹟,證明了倫迪萊斯修女在天上的代禱力量,符合了封聖的必要條件。

信徒在委內瑞拉卡拉卡斯的貝倫學校教堂(Belen's school church),用手機拍攝即將被封為該國首位女聖人的真福瑪利亞·卡門·倫迪萊斯畫像。該教堂亦是安放倫迪萊斯修女遺骸之處。(美聯社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法