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    愛犬到海邊散步「叼回怪異黑骨」 專家推測：2萬年前化石

    近來荷蘭一家人攜帶愛犬到海邊散步，未料愛犬卻叼回一塊外型怪異又特殊的「黑色骨頭」，讓他們感到非常困惑。（圖擷取自Reddit，本報合成）

    近來荷蘭一家人攜帶愛犬到海邊散步，未料愛犬卻叼回一塊外型怪異又特殊的「黑色骨頭」，讓他們感到非常困惑。（圖擷取自Reddit，本報合成）

    2025/04/01 16:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近來荷蘭一家人攜帶愛犬到海邊散步，未料愛犬卻叼回一塊外型怪異又特殊的「黑色骨頭」，讓他們對此感到非常困惑。事後18歲的飼主塔瑪斯（Tamás）將照片分享到網上，詢問廣大網友是否知道這塊骨頭究竟是什麼，掀起各界熱烈討論，最終經專家研判，它很可能是一塊來自2萬多年前的化石。

    綜合外媒報導，塔瑪斯在上月17日在美國知名網路論壇「Reddit」化石版發文，分享愛犬日前跟他們一起到海邊散步時，叼回一塊尺寸與他手掌一樣大、全身黑漆漆的骨頭，且內部骨頭還有一些空洞，「剛剛在荷蘭的海灘上發現了這個，看起來像顆牙齒，有人知道這是什麼嗎？」，該文一出，立即引發熱烈迴響。

    不少人紛紛留言猜測，它是樹懶的爪子、鯊魚的牙齒或是龍的腳趾。事後塔瑪斯補充說，他們去的是距離荷蘭阿姆斯特丹約1小時車程「朗赫費爾德斯拉赫」海灘（Langevelderslag beach），「當時我看到我家狗狗，正叼著什麼東西跑向我，當時還以為那是一根棍子，甚至還把它扔了出去，這樣牠就可以玩傳接遊戲。」

    最終，一名動物考古學家現身留言區，指出它可能是一塊獸角化石，來自生活在距今約2.65萬至1.9萬年前末次冰盛期（LastGlacial Maximum）的歐洲野牛。獲得解答的塔瑪斯，將骨的照片照片寄到荷蘭最大自然歷史博物館「自然生物多樣性中心」（Naturalis Biodeversity Cennter），希望讓它能被適合的單位收藏與展出。

    Just found this on a dutch beach. Looks like a teeth. Does anybod know what this is?
    byu/Serious_Comfortable3 infossils

    事後18歲的飼主塔瑪斯將照片分享到網上，詢問廣大網友是否知道這塊骨頭究竟是什麼，掀起各界熱烈討論，最後經專家研判，它很可能是一塊來自2萬多年前的化石。（圖擷取自Reddit）

    事後18歲的飼主塔瑪斯將照片分享到網上，詢問廣大網友是否知道這塊骨頭究竟是什麼，掀起各界熱烈討論，最後經專家研判，它很可能是一塊來自2萬多年前的化石。（圖擷取自Reddit）

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