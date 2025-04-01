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    小米SU7撞擊3死過程公開 中網友震驚：智駕輔助快撞上才叫駕駛接管

    中國小米SU7電動車在高速公路撞擊護欄，導致3名女大學生死亡。（圖擷自微博）

    中國小米SU7電動車在高速公路撞擊護欄，導致3名女大學生死亡。（圖擷自微博）

    2025/04/01 14:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國小米1輛SU7電動車，3月29日晚間在安徽省寧樅高速公路銅陵段撞上護欄後起火，疑似車門打不開導致3名女大學生慘死，小米公開事故過程後讓中國網友更為震驚，直指智駕輔助在車子快要撞上時才提醒駕駛接管。

    從「小米公司發言人」微博帳號上傳的資訊可以看到，這輛SU7在車禍前處於「NOA智慧輔助駕駛」狀態，時速為116公里，行經事故路段時，由於道路施工修繕被設置路障改道，SU7偵測到障礙物便提醒駕駛並減速，但駕駛接管後旋即以時速97公里撞上護欄。

    事發時間紀錄顯示，小米NOA於3月29日晚間10時44分24秒檢測到前方障礙，駕駛於44分25秒接手後，在44分26至28秒之間撞上護欄，中國網友對此相當不解，直呼「碰撞前1秒讓人接管和直接撞上去有啥區別」、「碰撞前一秒退出NOA，牛哇牛哇」。

    除此之外，網友也懷疑小米怎麼沒有針對起火、車門打不開等問題進行解釋，要求小米把這些問題都說清楚，不少人則希望小米能夠公開公正處理此事，給大眾和死者家屬一個交代。

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