名古屋市中心驚傳汽車衝上人行道 7旬女駕駛撞傷多人

在當地間今（1日）下午1點驚傳一起汽車衝上人行道撞傷多名路人事件，至少7人受傷。（圖擷自X）

2025/04/01 13:57

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本名古屋市中心，在當地間今（1日）下午1點驚傳一起汽車衝上人行道撞傷多名路人事件，至少7人受傷。

綜合日本媒體報導，名古屋市中心榮（Sakae）在今下午1點發生汽車衝上人行道撞倒多名路人事件，消防單位表示，截至目前為止，這起事件造成包括兒童在內的7名行人受傷，並已被送往醫院。

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事發現場為名古屋市中心，百貨公司等建築物林立，是一個人流量很大的地方。駕駛疑為70多歲婦女，目前警方仍在調查汽車衝上人行道事故原因。

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