2台男赴沖繩抓近千隻寄居蟹被逮 日警質疑走私賣到中國

沖繩海岸棲息著許多種類的「寄居蟹」（オカヤドカリ），這些珍貴物種被日本政府列為「國家指定天然紀念物」，並立法規定未經許可嚴禁捕抓。（圖擷取自@shibayan358 社群平台「X」）

2025/04/01 14:51

相關新聞報導：中國夫婦赴沖繩旅遊抓走682隻寄居蟹 被逮竟稱想吃

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕沖繩海岸棲息著許多種類的「寄居蟹」（オカヤドカリ），這些珍貴物種被日本政府列為「國家指定天然紀念物」，並立法規定未經許可嚴禁捕抓，然而仍有不肖份子前往當地濫捕。日前傳出，2名台灣男子遭沖繩縣宮古島警方查獲，託推紙箱內非法藏有998隻寄居蟹，警方以違反《文化遺產保護法》將2人逮捕。

請繼續往下閱讀...

綜合日媒報導，這起事件發生在上月30日，沖繩縣宮古島警察署透露，被逮的2名男子皆為29歲，分別是自稱台灣平面設計師林柏亨與公司職員黃皓天。2人原本預計在當天晚間8點45分，將裝有沖繩特有的998隻寄居蟹的4個大紙箱，從宮古機場託運到沖繩縣外，不過運送業者從X光檢查到紙箱有異樣，因此立即報警處理。

警方獲報後，立即連絡2人到機場派送中心領取紙箱，並詢問紙箱內的物品，2人最終向警方坦承裝有沖繩的寄居蟹，不過否認部分指控。目前2人已在3月31日被警方逮捕，警方正在追查2人為何會在沒持有日本政府文化廳（相當於台灣文化部）發給許可的狀況下，犯下持有寄居蟹的罪刑，以及調查他們在哪裡捕獲這些寄居蟹。

日媒指出，沖繩的寄居蟹在中國等地作為寵物頗受歡迎，宮古島警察署懷疑2名嫌犯企圖捕抓後拿去轉買，正在持續釐清2人犯案動機。另外，這並非沖繩的寄居蟹首次遭到大量濫捕的案例，2023年一對中國夫妻前往那霸海灘時，非法捕抓682隻寄居蟹，2人被逮後向警方稱犯案動機是「準備煮來吃」，所幸這些寄居蟹最終被平安野放。

日前傳出，2名台灣男子遭沖繩縣宮古島警方查獲，託推紙箱內非法藏有998隻寄居蟹，警方以違反《文化遺產保護法》將2人逮捕。（圖擷取自社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法