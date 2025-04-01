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    謊稱23歲孕妻受困曼谷倒塌大樓 泰國阿伯冒充家屬詐騙捐款遭逮

    泰國阿伯索姆尼奇（左）假冒成審計署大樓倒塌受困者的家屬進行詐騙。（本報合成，擷取自Tisguard/臉書、歐新社）

    泰國阿伯索姆尼奇（左）假冒成審計署大樓倒塌受困者的家屬進行詐騙。（本報合成，擷取自Tisguard/臉書、歐新社）

    2025/04/01 15:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生強震，鄰近的泰國也感受到劇烈搖晃，曼谷一棟由中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建的審計署辦公大樓工地倒塌，目前已知14人罹難、數十人失聯。然而，事發後竟出現假冒災民親屬的詐騙事件，一名50歲男子聲稱懷孕4個月的23歲妻子受困廢墟，最後被踢爆全是編造的假故事。

    綜合泰媒報導，曼谷50歲男子索姆尼奇（Somnitch Duangnet）在地震發生後接受媒體採訪，聲稱23歲妻子柯威帕（Korwipha Sonbubpha）懷有4個月身孕，並在審計署大樓倒塌後失聯，他甚至還拿出「妻子」的工作證當成證據，甚至藉此獲得1萬泰銖（約新台幣9747元）的善心捐款。

    然而，柯威帕本人根本不認識這位阿伯，強調該證件是2019年她在拉瑪區某購物中心上班時使用的識別證，離職後已歸還給商場，不清楚為何落入索姆尼奇手中。

    柯威帕的父母起初信以為真，十分擔憂女兒的安全，後來才發現她安然無恙，這才意識到遭人冒用身分。柯威帕隨即向警方報案並對索姆尼奇提告。最終，警方於3月31日在莫奇（Mo Chit）巴士總站逮捕索姆尼奇，並帶回警局接受調查。

    此外，由於索姆尼奇出現在公眾視野時，均穿著「Tisguard」保全公司背心，引發外界誤解。昨日，業者緊急發布聲明澄清，表示索姆尼奇早在2024年5月22日就已離職，但他仍未經允許穿著公司制服，並強調他與企業已無任何關聯。

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