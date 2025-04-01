美防長下令戰鬥職位體適能標準「性別中立」 惟多數早已實施

2024年3月間，美國陸軍173空降旅女性官兵準備登上C-130運輸機，即將在義大利阿維亞諾空軍基地的「茱麗葉空投區」（Juliet Drop Zone）執行空降。（美國陸軍第173空降旅官方Facebook）

2025/04/01 13:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已下令軍方，要求所有戰鬥職位的體適能標準必須達成「性別中立」。此舉雖旨在統一標準，但許多相關職位早已採行不分性別要求，新命令形同將現行做法正式化，同時也引發如何界定「戰鬥職位」的複雜問題。

根據美聯社取得的備忘錄，赫格塞斯指示各軍種首長，須明確區分哪些職位屬「戰鬥兵科」（如特種作戰部隊或步兵），要求維持更高水平體適能，而哪些非屬此類。備忘錄強調，戰鬥兵科的體適能要求須完全中立，「唯一依據為該職務的實際作戰需求與戰備能力」。

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此命令延伸了赫格塞斯3月的要求，也反映他擔任國防部長前，長期公開質疑現行標準、反對女性任戰鬥職位的立場，認為標準已為配合女性而降低。

然而，命令落實面臨挑戰，關鍵在於如何界定「戰鬥兵科」。例如，在遭受攻擊的海軍軍艦上，哪些官兵算戰鬥崗位？小型艦艇官兵常身兼數職。而在前線活動的情報軍官是否也算戰鬥兵科？

美軍體適能標準向來有兩套：一是依性別、年齡調整的年度測驗；二是針對特定高強度職位（如特種作戰部隊、步兵、裝甲兵、傘降救援人員等）設立的嚴苛標準，對所有擔任者一視同仁，不分年齡性別。赫格塞斯的命令顯然聚焦後者。

但現實是，許多高強度軍事職位，如特種作戰部隊、步兵與裝甲兵等，早已設有極高且不分性別的體適能門檻與嚴苛的資格訓練，要求所有申請者達相同標準。陸軍與陸戰隊在開放女性進入戰鬥職位後，也已針對特定專長制定了性別中立的體能要求。欲申請步兵或裝甲兵的新兵，須先通過更高標準的體能評估。

諷刺的是，赫格塞斯的備忘錄中提及特種作戰部隊應有更高體適能要求——這早已是現狀。備忘錄還提到海軍潛水員與爆裂物處理（EOD）技術人員應精通水下救援、爆破等任務——這些能力同樣早已是其必備職能。

該命令要求各軍種在60天內提交修訂建議，30天內提交期中報告。赫格塞斯表示，隨著戰爭形態演變，須評估並精進體適能標準，以強化美軍的戰備能力與殺傷力。

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