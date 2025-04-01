親子疑雲！馬斯克年付千萬扶養費 仍稱「不知孩子是否我的」

正妹網紅作家克萊兒稱，她生下馬斯克的第13名孩子。（圖翻攝自X＠Ashley St. Clair、馬斯克IG）

2025/04/01 13:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），週一針對保守派網紅克萊兒（Ashley St. Clair）的指控展開反擊。克萊兒聲稱自己為馬斯克生下了第13個孩子，並指控馬斯克削減了子女扶養費；馬斯克則在社群平台X上回應，強調自己不確定孩子是否親生，但已支付鉅款。

《紐約郵報》報導，馬斯克在X平台寫道：「我不知道這孩子是不是我的，但我不反對找出真相。」他表示，確認親子關係「無需法院命令」。儘管充滿不確定性，馬斯克聲稱：「我已經給了艾希莉250萬美元（約新台幣8312萬元），並且每年匯給她50萬美元（約新台幣1662萬元）。」

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這場隔空交火源於克萊兒上週末的舉動。這位26歲的作家兼網紅高調出售自己價值約10萬美元（約新台幣332萬元）的特斯拉電動車，聲稱此舉是為了「彌補」馬斯克（諷刺的是他正是該汽車公司執行長）據稱削減的扶養費缺口。她在回應馬斯克的推文時，怒斥對方是「幼稚鬧脾氣的巨嬰」（petulant man-child），並否認馬斯克願意接受親子鑑定。

克萊兒反駁道：「伊隆，在我們的孩子（名字還是你取的）出生前，我們就要求你做親子鑑定確認關係，但你拒絕了。」她接著寫道：「而且你不是匯錢『給我』，你是在為你認為必要的孩子提供扶養費…直到你為了掌控、懲罰我的『不聽話』而撤回了大部分款項。」她指控馬斯克此舉最終只會傷害到兒子。

克萊兒更抨擊馬斯克試圖透過法律手段讓她噤聲，卻同時利用自己擁有的社群平台向全世界散布詆毀她與孩子的訊息，認為這一切都顯示了馬斯克的控制慾。

這場爭議的核心是一名現約六個月大的嬰兒。克萊兒上月向曼哈頓最高法院提起親子關係確認訴訟，要求現年53歲的馬斯克接受基因檢測，以確定他是否為孩子的生父。訴狀聲稱，兩人於2024年1月前往加勒比海聖巴瑟米島（St. Barts）度假時懷上孩子，並附上了一張馬斯克抱著嬰兒的照片，克萊兒稱馬斯克曾探視過孩子三次。

克萊兒先前向《紐約郵報》透露，她與馬斯克的關係始於2023年，當時她為保守派諷刺新聞網站「巴比倫蜜蜂」（Babylon Bee）採訪了馬斯克。然而，她聲稱懷孕後被要求保密，並在孕期感到「完全孤立」。

自從克萊兒公開此事後，她身為保守派的立場受到部分「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者的質疑，有人指責她吹噓與這位科技巨頭的關係。在她出售特斯拉的影片瘋傳後，許多社群媒體用戶更指責她純粹是為了向馬斯克索取金錢，右翼活動人士盧默（Laura Loomer）便在X平台上稱她是「拜金女和專業煤氣燈操控者（心理操控）。」。

對於馬斯克最新的說法以及外界的質疑，克萊兒的代表尚未立即回應媒體的置評請求。

作為親子鑑定訴訟的證據之一，保守派網紅克萊兒分享了一張照片，照片中馬斯克抱著她的兒子，兒子在去年9月出生。（圖翻攝自X＠Ashley St. Clair）

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