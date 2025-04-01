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    南韓前議員涉性侵未遂致死 家屬爆料記者會前夕突輕生亡

    南韓執政黨「國民力量」前國會議員張濟元昨天晚間突輕生不治，享年57歲。（圖擷自Youtube）

    南韓執政黨「國民力量」前國會議員張濟元昨天晚間突輕生不治，享年57歲。（圖擷自Youtube）

    2025/04/01 14:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨「國民力量」前國會議員張濟元昨天（3月31日）晚間突輕生不治，享年57歲。張濟元近日涉嫌性侵未遂致死，正接受調查，儘管他本人堅稱清白，仍選擇在受害者家屬今天（1日）上午召開記者會前夕尋短，相當耐人尋味。

    據《韓聯社》報導，南韓警方今天透露，張濟元昨晚11時40分被發現陳屍在首爾江東區某租賃住商大樓，無他殺跡象，現場留有遺書。初步研判死因是輕生，仍待調查釐清。

    張濟元曾任南韓第18、20及21屆國會議員，還擔任過尹錫悅秘書室長，被視為「親尹派」核心政治人物。不過他最近被控2015年11月擔任釜山某學校副校長期間，涉嫌性侵秘書，導致受害女子身亡。

    報導指，張濟元上月28日偵訊時矢口否認所有指控，不過受害女子一方表示，已向警方提交相關證據，包含事發當天首爾江南區某酒店房間內拍攝的照片和影片。

    相關影片顯示，1名男子大喊受害女子的名字，命令她「給他拿水」，然後將她拉回並試圖毆打。報導稱，影片中的男子據信就是前國會議員張濟元。

    據了解，張濟元輕生前一天未有任何異常行為，仍照常對下屬下達指示。遺書對性侵案隻字未提，只寫下「對家人感到抱歉」、「我愛你們」。

    由於張濟元輕生，受害女子一方已緊急取消記者會，案件最終可能以不起訴偵結。

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