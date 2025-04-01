中國小米SU7電動車撞擊起火疑打不開門 3女大生慘死

中國小米SU7電動車在安徽省高速公路碰撞後起火，疑似車門打不開導致3名女大學生慘死車內。（圖擷自微博）

2025/04/01 12:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國3名女大學生3月29日開著小米SU7電動車，在安徽省寧樅高速公路（連接寧國市與樅陽縣）發生碰撞後起火，疑似車門打不開導致3女慘死車內，警方和小米對此已展開調查。

中國微博多則消息顯示，這輛SU7是在寧樅高速公路銅陵段出事，從現場畫面看起來是撞上護欄引發火燒車，車頭嚴重毀損且車內燒得一片焦黑，死者家屬指稱門鎖當時沒有解除，導致女大學生在電池爆燃的情況下無法開門逃生。

請繼續往下閱讀...

小米汽車職員對此表示，SU7的4個車門都有緊急機械把手，在電池受損的情況下也能打開車門，公司目前已組成專門工作小組前往當地配合警方調查。

中國網友對此議論紛紛，有人認為3名女生在撞擊當下可能就失去意識了，或者是根本不知道車門有緊急把手；也有些人痛批小米賣車全靠行銷，「我是不會拿一家人的命去試車」、「小米坑的就是年輕人」。

另外，這起事件在微博的文章關鍵字為「小米SU7被曝高速上碰撞爆燃致3死」、「警方回應小米SU7高速車禍致3死」，但中國網友發現這些關鍵字迅速被撤下熱搜排行榜，狠酸小米出事了竟然只知道刪消息，「雷大善人（指小米集團董事長雷軍）見不得事故，都刪了吧」。

SU7車頭毀損嚴重、車內一片焦黑。（圖擷自微博）

SU7疑為撞上護欄後起火。（圖擷自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法