華府雷根機場塔台又出事！ FAA員工爆衝突遭法辦

圖為華府雷根國家機場（DCA）的飛航管制塔台。日前一名聯邦航空總署（FAA）員工在此塔台內因涉及肢體衝突，遭逮捕並被控傷害罪。（彭博）

2025/04/01 12:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦航空總署（FAA）證實，一名在首都華盛頓特區門戶、維吉尼亞州阿靈頓雷根國家機場（DCA）飛航管制塔台工作的員工，日前因涉及工作場所的肢體衝突事件，已遭當局控以傷害與毆擊罪。這起內部衝突發生在該機場航管單位因先前致命空難而備受檢視的敏感時刻，引發外界關注。

大都會華盛頓機場管理局（MWAA）向福斯新聞數位頻道（Fox News Digital）證實，事件發生於上週四。涉案員工為現年38歲、居住於馬里蘭州的蓋恩斯（Damon Marsalis Gaines）。根據《POLITICO》報導，蓋恩斯在塔台內負責飛航管制員相關作業。目前衝突發生的具體原因尚不清楚。

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FAA也已證實此事，一名發言人表示：「該名員工已被安排放行政休假，我們正在對事件進行調查。」FAA強調會嚴肅處理此事，確保飛航安全不受影響。

這起塔台內部衝突事件，為近期環繞雷根國家機場飛航管制狀況的一連串新聞再添一筆。該機場的航管單位近來承受巨大壓力與嚴格審視，主因是今年1月29日發生的一起嚴重空難。當時，一架美國航空（American Airlines）的班機在機場附近與一架美國陸軍的直升機相撞，不幸造成機上及地面共67人罹難，震驚全美。

空難發生後，FAA發布的調查報告直指，事發當時雷根國家機場塔台內執勤的航管員人數，「就該時段與交通流量而言並不正常」，暗示可能存在人力不足或調度問題，引發對航管作業安全的廣泛擔憂。

此外，上週六，一架聯合航空（United Airlines）的班機在嘗試降落雷根國家機場時，據報與一只風箏發生接觸，所幸無人傷亡。儘管這起風箏事件與塔台員工衝突事件並無直接關聯，但也凸顯了機場周邊空域管理的複雜性與潛在風險。

目前針對蓋恩斯涉嫌傷害的調查仍在進行中。在空難陰影與人力檢討的背景下，這起發生在被視為神經中樞的飛航管制塔台內的暴力事件，無疑讓外界對雷根國家機場的營運安全與內部管理問題，再次打上問號。

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