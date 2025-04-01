川普學中國全球搶礦？普廷特使：俄美討論稀土合作

美國總統川普自上任以來，目光從未從關鍵礦產上離開過。（法新社）

2025/04/01 12:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國將「礦產外交」作為外交政策核心之一，美國總統川普似乎正在仿效：俄羅斯總統普廷特使透露，俄羅斯和美國已經開始就俄羅斯的稀土金屬及其他項目展開談判。

《德國之聲》報導，德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）是俄羅斯國際經濟與投資合作特使，也是俄羅斯直接投資基金首席執行長，他3月31日向俄羅斯《消息報》（Izvestia）表示，「稀土金屬是合作的重要領域，當然，我們已經開始討論各種稀土金屬及（其他）在俄羅斯的計畫。」

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在川普聲稱將努力結束烏克蘭戰爭的背景下，烏克蘭和俄羅斯都提供了在礦產領域和美國合作的可能性。然而，川普週日表示，烏克蘭總統澤倫斯基希望退出一項擬議中的礦產交易。

普廷在今年2月曾表示，美國可能對在俄羅斯聯合勘探稀土金屬礦藏感興趣。俄羅斯擁有全球第5大稀土金屬儲量，稀土礦產對於製造高科技等產品至關重要，在製造武器和航空太空工業中也具有不可替代作用。

美國擁有稀土、石墨、鈷和鎳的儲量不足全球2%。因此，必須與資源豐富的國家合作，以確保美國企業的需求。

儘管中國控制全球95%的稀土金屬生產和供應，但中國同樣面臨礦產資源短缺問題，因此將礦產外交作為其外交政策核心之一。中國長期以來一直將基礎設施投資與礦產投資相結合，例如2007年中國承諾在剛果建設價值30億美元基礎設施項目，得到的回報是獲得剛果價值超過930億美元的礦藏。

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