神明也要香香的！研究：希臘羅馬神像塗香膏 助「摹仿」生命

圖為2018年雅典血月映照下的古希臘女神赫拉2018年雅典血月下的赫拉女神雕像。（法新社）

2025/04/01 11:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕古希臘羅馬的雕塑藝術不僅止於視覺上的精雕細琢，更意圖喚醒觀者的多重感官。最新研究揭示，當時的藝術家會在作品上塗抹玫瑰香水及其他芳香物質，讓嗅覺也成為欣賞體驗的關鍵一環。這項發現已刊登於《牛津考古學期刊》（Oxford Journal of Archaeology），證實了此一習俗在古代頗為普遍。

研究作者布倫斯博士（Dr. Cecilie Brøns）指出，學界過去雖曾推測宗教雕像可能帶有香氣，但她的研究透過整合多方史料，證明這種做法遠比想像中常見。

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在古典文獻中，為雕像「添香」的記載屢見不鮮：古羅馬政治家西塞羅（Cicero）曾述及，西西里島居民以珍貴香膏、乳香為女獵神阿提米絲（Artemis）雕像祝聖；希臘詩人卡利馬科斯（Kallimachos）則描寫埃及女王貝勒尼基二世（Berenice II）的雕像散發著濕潤的香水氣息。老普林尼（Pliny the Elder）與維特魯威（Vitruvius）的著作亦隱含線索。更有力的物證來自希臘提洛島（Delos）神廟銘文，其中明確記載使用了玫瑰製成的香水（myron rhodion）。

這些史料勾勒出兩種為雕像賦予香氣的方式。其一是「ganosis」，通常混合蜂蠟、橄欖油與芳香油，旨在增強雕像的宜人氣味；其二是「kosmesis」，主要使用保護性油料，但也常伴隨香氣，並與宗教儀式相關。《荷馬史詩致阿芙蘿黛蒂》（Homeric Hymn to Aphrodite）就生動描寫了愛神在帕福斯島（Paphos）聖所接受此類香氛處理的情景。布倫斯強調，這些記述並非空泛的文學修辭，而是古代真實儀式的反映。

值得注意的是，古希臘羅馬雕像不僅可能散發芬芳，其原始樣貌更是色彩斑斕，常飾有珠寶、華麗織物及花環。布倫斯表示，無論是以木、陶或石材製成，這些作品皆曾被精心上色，這點雖因年代久遠顏料多已褪去，卻是現今學界的共識。她補充，香氣的融入，使得對這些藝術品的體驗得以超越單純的視覺欣賞，擴展至更豐富的嗅覺層次。

究其根本，這些雕塑的核心價值在於「摹仿」（mimesis），即對理想生命的模擬再現。布倫斯解釋，這並非追求現代意義上的照相式寫實，而是藝術家試圖捕捉並呈現人類或神祇最崇高、最完美的理想狀態。

因此，香氣的運用極富巧思，其目的在於引導觀者去想像：「倘若這尊雕像是活生生的，它會散發出何種生命氣息？」如此一來，冰冷的石材彷彿被注入溫暖的靈魂，讓神聖的形象更加栩栩如生，從而與觀者建立起更深層次的情感與感官聯繫。

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