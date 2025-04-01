美國女子飲料頻有怪味 安裝監視器揪出同事偷擠強力膠

美國威斯康辛州一名男子在同事的飲料內添加強力膠。（擷取自@TeresApprentice/X）

2025/04/01 11:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州立展覽公園（Wisconsin State Fair Park）一名女子「JH」近日發現，自己放在辦公桌的飲料經常出現怪味，喝完後還身體不適，但始終查不出原因。為了查明真相，她悄悄在電腦螢幕下方安裝攝影機，沒想到竟拍到男同事向她的飲料擠入強力膠。

綜合外媒報導，「JH」平時喜歡邊喝飲料邊上班，但近期她總覺得飲料味道異常，尤其是喝到一半放在桌上，回來後就出現一股化學惡臭，且喝完後經常身體不適、頻頻生病，於是決定自行調查。本月20日，她透過攝影機畫面驚恐發現，34歲男同事羅斯（Joseph Ross）居然在她的飲料擠入不明物體。

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警方接獲報案後立刻展開調查，面對詢問，羅斯承認犯行，但拒絕透露具體添加物。警方隨後搜索他的辦公桌，發現乳膠手套與一支強力膠，懷疑這就是他加入飲料的物質。目前，羅斯的保釋金定為1萬美元（約新台幣33.2萬元），最高恐面臨38個月監禁，但犯案動機仍不明，案件仍在進一步調查中。

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