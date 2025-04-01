美軍M88裝甲救濟車困沼澤沉沒 搶救6天尋獲3遺體

美軍M88裝甲救濟車時，因不明原因沉入沼澤中。美國陸軍3月31日表示，M88裝甲救濟車從沼澤被吊出之後，車內發現3名美軍士兵遺體，另外仍有1人失蹤。（歐新社）

2025/04/01 10:40

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美軍4士兵立陶宛訓練失蹤 M88裝甲救濟車沉入沼澤

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍一輛M88裝甲救濟車（M88 Recovery Vehicle）3月25日在立陶宛不明原因誤入沼澤，當時正訓練駐歐美軍操作，車上4人受困。美陸軍昨天（3月31日）表示，經連日搜救，已在車內發現3名美軍士兵遺體，仍有1人失蹤。

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綜合外媒報導，M88裝甲救濟車內部的4名士兵均來自第3步兵師第1旅，26日下午在立陶宛與白俄羅斯邊境的一處訓練場地進行戰術訓練，卻因不明原因在訓練時失蹤。事發過後，美國陸軍、立陶宛軍方及當地民間救援團體雖然在沼澤中發現裝甲救濟車，但事發過後6天才將M88裝甲救濟車從泥沼中挖出。

美軍表示，這輛63噸重的裝甲救濟車沉入4.5公尺深的泥沼中，美國海軍潛水員於30日晚間潛進泥漿之中，在能見度為零的狀況下找到車體可以連接鋼纜的位置。而在拖出車體時，吊掛機具一度因為裝甲救濟車太重而失去牽引力，在幾經波折後，裝甲救濟車才從泥沼中被拉出。

事後美軍在車內尋獲3具士兵遺體，另外還有1人失蹤，軍方正使用雷達在事發週邊區域尋找士兵下落。

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