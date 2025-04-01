為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美軍M88裝甲救濟車困沼澤沉沒 搶救6天尋獲3遺體

    美軍M88裝甲救濟車時，因不明原因沉入沼澤中。美國陸軍3月31日表示，M88裝甲救濟車從沼澤被吊出之後，車內發現3名美軍士兵遺體，另外仍有1人失蹤。（歐新社）

    美軍M88裝甲救濟車時，因不明原因沉入沼澤中。美國陸軍3月31日表示，M88裝甲救濟車從沼澤被吊出之後，車內發現3名美軍士兵遺體，另外仍有1人失蹤。（歐新社）

    2025/04/01 10:40

    相關新聞請見：

    美軍4士兵立陶宛訓練失蹤 M88裝甲救濟車沉入沼澤

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍一輛M88裝甲救濟車（M88 Recovery Vehicle）3月25日在立陶宛不明原因誤入沼澤，當時正訓練駐歐美軍操作，車上4人受困。美陸軍昨天（3月31日）表示，經連日搜救，已在車內發現3名美軍士兵遺體，仍有1人失蹤。

    綜合外媒報導，M88裝甲救濟車內部的4名士兵均來自第3步兵師第1旅，26日下午在立陶宛與白俄羅斯邊境的一處訓練場地進行戰術訓練，卻因不明原因在訓練時失蹤。事發過後，美國陸軍、立陶宛軍方及當地民間救援團體雖然在沼澤中發現裝甲救濟車，但事發過後6天才將M88裝甲救濟車從泥沼中挖出。

    美軍表示，這輛63噸重的裝甲救濟車沉入4.5公尺深的泥沼中，美國海軍潛水員於30日晚間潛進泥漿之中，在能見度為零的狀況下找到車體可以連接鋼纜的位置。而在拖出車體時，吊掛機具一度因為裝甲救濟車太重而失去牽引力，在幾經波折後，裝甲救濟車才從泥沼中被拉出。

    事後美軍在車內尋獲3具士兵遺體，另外還有1人失蹤，軍方正使用雷達在事發週邊區域尋找士兵下落。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播