胡耀邦之子76歲胡德華病逝 生前與中共「自由派」元老關係密切

前中共總書記胡耀邦之子胡德華（右）30日因病逝世。左為自由派媒體人杜導正。（圖擷自徐慶全微信公眾號）

2025/04/01 09:41

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共官媒平台通報，76歲前中共總書記胡耀邦之子胡德華上月30日晚間病逝。胡德華生前與中共「自由派」元老關係密切，曾擔任改組前「炎黃春秋」雜誌副社長。

中媒《紅船融媒》上月31日在微信公眾號引述胡德華治喪委員會消息稱，前中國科學院軟體中心負責人、胡耀邦之子胡德華在上月30日晚間因病逝世，享壽76歲。網路多人指出，胡德華因突發心肌梗塞在家中過世。

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胡德華是湖南瀏陽人，生於1948年，是胡耀邦三子。胡德華1986年開始從事科學研究，擔任中科院軟體中心負責人；1994年成立北京泰利特科技公司，從事金融、銀行和辦公室等軟體系統開發。

胡德華曾經與李銳、杜導正等中共「自由派」元老關係密切，勇於對體制提出批評，並掛名擔任《炎黃春秋》雜誌社副社長。《炎黃春秋》原是改革派雜誌，對歷史問題敢於討論，2016年遭主管機關撤換編輯高層。

前《炎黃春秋》總編輯徐慶全31日在微信公眾號表示，「上午九點半，驚悉胡德華兄昨晚去世！難以置信，不勝悲痛」，徐慶全並附上1組照片，其中就有胡德華2012、2013年在《炎黃春秋》雜誌新春聯誼會上講話的畫面。

外界認為胡耀邦算是中共的「改革派」，改革開放早期平反冤假錯案，1987年在黨內被迫辭職下台，1989年4月15日過世。當時眾多民眾悼念，最終導致天安門民主運動和六四鎮壓。

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