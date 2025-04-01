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    迫害香港人權 美制裁港中6名高層官員

    美國宣布對香港警務處處長蕭澤頤和另外5名香港和中國高層官員實施制裁，理由是北京在香港和海外的打壓行動引發人權關切。（歐新社檔案照）

    美國宣布對香港警務處處長蕭澤頤和另外5名香港和中國高層官員實施制裁，理由是北京在香港和海外的打壓行動引發人權關切。（歐新社檔案照）

    2025/04/01 06:01

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國3月31日宣布，對香港警務處處長蕭澤頤、律政司司長林定國等香港和中國官員實施制裁，凍結他們在美國的所有資產，並根據美國法律，全面禁止與他們進行金融交易，理由是北京在香港和海外的打壓行動引發人權關切。此舉是川普政府罕見地以人權為由採取的行動之一。

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，這些制裁「展現了川普政府的承諾，即追究那些剝奪香港人民受保護權利與自由的責任人，或是在美國境內或針對美國公民進行跨國鎮壓的個人」。

    除蕭澤頤和林定國外，此次遭到制裁的官員還包括香港維護國家安全委員會秘書長區志光、中國中央政府駐港維護國家安全公署署長董經緯、香港警務處助理處長王忠巡、趙詠蘭。此前，香港特首李家超已被美國列入制裁名單。

    美國國務院發表聲明指出，這些官員受到制裁，是基於總統川普簽署的行政命令，針對那些在《香港國安法》下參與拘捕、拘留、審訊或制定及執行相關政策的機構或政府官員。部分受制裁官員參與「恐嚇、噤聲及騷擾」逃往海外的19名民主派人士，其中包括1名美國公民和4名美國居民，嚴重損害香港的高度自治，違反中國政府對國際社會的承諾。

    魯比歐長期以來對中國的人權紀錄持批判態度，早在他擔任聯邦參議員時便多次發聲。此前，魯比歐還曾對泰國官員實施制裁，理由是泰國政府將維吾爾族人遣返中國。

    美國宣布對香港律政司司長林定國和另外5名香港和中國高層官員實施制裁，理由是北京在香港和海外的打壓行動引發人權關切。（路透檔案照）

    美國宣布對香港律政司司長林定國和另外5名香港和中國高層官員實施制裁，理由是北京在香港和海外的打壓行動引發人權關切。（路透檔案照）

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