日預測：若爆發9級強震 災損恐達60兆、GDP掉一半

緬甸近日發生規模7.7級強震，引發全球關注。與此同時，日本政府也公佈強震預測報告。（歐新社）

2025/03/31 22:43

〔編譯魏國金／台北報導〕日本內閣府31日公佈報告，如果在日本太平洋沿岸外海發生長期預測的超級強震，日本經濟恐損失高達1.81兆美元（60兆台幣）。這樣的強震可能引發毀滅性海嘯、摧毀數以百計建物，並可能造成30萬人罹難。

路透報導，該報告預估的270.3兆日圓經濟損失，相當於日本國內生產總值（GDP）近一半，該規模較先前預估的214.2兆日圓大幅上升，因為新估計考量通膨壓力，並更新數據，擴大預期的洪水淹沒區。

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日本是全球地震最頻繁的國家，日本政府預測，在南海海槽（Nankai Trough）發生8到9級強震的機率高達80%。

該報告指出，在最壞情況下，若該區發生9級強震，日本可能疏散123萬人，或人口10%。如果該強震發生在冬季深夜，將有高達29.8萬人死於海嘯與建物倒塌。

南海海槽位於日本西南太平洋岸外海，長度約900公里，菲律賓海板塊在該處滑入歐亞板塊下方，不斷累積的地殼應變可能導致每100至150年發生一次超級強震。

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