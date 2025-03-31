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    川普耐心正耗盡 芬蘭總統透露「420俄國無條件停火期限」

    川普表明對普廷質疑澤倫斯基信用的言論感到非常憤怒。（法新社）

    川普表明對普廷質疑澤倫斯基信用的言論感到非常憤怒。（法新社）

    2025/03/31 21:51

    〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯總統普廷近日拋出成立「烏克蘭臨時政府」提議，取代現任總統澤倫斯基進行和平談判。這項主張引發美國總統川普極度不滿。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）透露，可以感受到川普對俄國的耐心正在流失，有望在4月20日前迫使普廷同意停火。

    3月29日與川普在佛羅里達海湖莊園打高爾夫球的芬蘭總統史塔布，接受英國「衛報」訪問時透露，一項敦促普廷最遲在4月20日，正好是復活節和川普就任屆滿三個月之際，接受全面停火的計畫正在醞釀中，同場打球的共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）已擬定法案，若俄羅斯不願接受無條件全面停火，祭出的制裁會讓莫斯科「骨折」。

    史塔布提到，依他與川普相處數小時的感受，「美國總統對俄國的耐心正在流失」、「屆時停火協議若不被俄方接受或遭其打破，便需要有所後果。這些後果應該是制裁，最大限度的制裁」。

    政治新聞網站Politico歐洲版將川普開罵歸功於史塔布，他當面提醒川普保持警覺，因為普廷並不可信。

    普廷28日訪問西北部城市莫曼斯克期間，提議籌組一個由聯合國、美國和歐洲及莫斯科盟國監管的烏克蘭臨時政府，舉行選舉並做為可信任的協商對象，言下之意為不與澤倫斯基政府談判。

    川普30日接受「NBC新聞」電話專訪時表示，普廷質疑澤倫斯基的信用使他「非常憤怒，火大」。他警告，「如果俄羅斯和我無法達成協議，停止在烏克蘭的殺戮，且讓我認為得歸咎於俄國...那麼我會對所有從俄羅斯出口的石油，施加第二層關稅」、「情況會是，如果你從俄國採購石油，你就不能在美國做生意。所有的石油將會有25至50％的關稅」。

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