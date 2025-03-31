中企承建曼谷大樓震崩！搜救隊再尋獲3遺體 罹難者增至14人

由中企承建的泰國審計署大樓工地在地震中瞬間崩塌，中國豆腐渣工程再度掀起國際熱議。（法新社）

2025/03/31 22:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，不僅緬甸本土受到重創，鄰國泰國也受到嚴重影響，首都曼谷一棟由中企承建的大樓工地也在強烈搖晃中瞬間崩塌，上百人受困，預估死傷慘重。今天傍晚泰國救援單位通報，今天（31日）搜救隊又挖出3具遺體，死亡人數增至14人，還有數十人失聯中。

根據泰媒《khaosod》報導，緬甸大地震讓周邊國家也感受到劇烈震感，距離震央千里外的曼谷，興建中的審計署辦公大樓在這次強震中瞬間崩塌，後續被證實該大樓由中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建，泰國官方已針對承建商與大樓建造一事深入調查。

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今天下午2點30分（台灣時間31日下午3點30分）左右，審計大樓搜救工作出現新進展，搜救隊找到一名女性遺體，死亡人數增至12人。傍晚5點50分（台灣時間31日晚間6點50分），找到一名女性死者。隨後於晚間6點09分（台灣時間31日晚間7點09分），又挖出一具遺體，目前性別尚未能確定，已知罹難者男性8名、女性5名、1名不詳。

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