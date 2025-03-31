川普促達成核協議否則轟炸 伊朗回嗆將強烈報復

伊朗最高領袖哈米尼嗆川普，如果美國轟炸伊朗，伊朗也會採取對等打擊。（美聯社）

2025/03/31 20:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普30日受訪表示，若伊朗在其核計畫議題上不與美國達成協議，將遭受轟炸，並被課徵次級關稅（secondary tariffs）。伊朗最高領袖哈米尼31日回應道，若美國做出這類行動，德黑蘭也將採取強烈的對等打擊。

川普3月初曾透露，已致函哈米尼要求針對核協議展開談判，並警告如果拒絕，美方可能會採取軍事行動。德黑蘭27日回應，拒絕在施壓下直接談判。

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川普30日在「美國國家廣播公司」（NBC）電話訪問中再對德黑蘭下最後通牒，若不接受談判提議，美方就要對其進行轟炸，「會是他們以前不曾見過的轟炸」，並稱不排除再實施4年前的次級關稅（間接關稅），要求德黑蘭在2個月內做出決定。目前尚不清楚川普打算派美國戰機進行轟炸，或與以色列協調行動。

哈米尼回應道，美國和以色列對伊朗的敵意一直存在，包括威脅攻擊伊朗，「我們認為這種可能性不大，但如果他們做出任何破壞行為，肯定會受到強烈的對等打擊」。分析人士表示，伊朗可能只需幾週就能製造出可運載的核武。

哈米尼補充道，若美國像過去幾年一樣在伊朗國內煽動叛亂，伊朗人民就會對付他們。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則重申，已拒絕（與美）直接談判，但伊朗一直參與間接談判，最高領袖也表示間接談判可以繼續。

伊朗外交部31日傳喚代表美國利益、並充當華府和德黑蘭之間調解人的瑞士大使，表達果斷應對任何威脅的決心。外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）在社群平台Ｘ發文批評川普，指一國元首公開威脅對伊朗進行轟炸，是對國際和平與安全本質的侮辱，「暴力滋生暴力，和平帶來和平。美國可以自行選擇路線，並承擔後果」。

美伊兩國原在2015年達成「伊朗核協議」，該協議以限制伊朗的鈾濃縮作業，使德黑蘭發展核武的難度提高，來交換解除國際制裁。

然而，川普在2018年宣布退出該協議後，德黑蘭就對美國政府深感懷疑，拒絕與華府直接談判。川普二度執政後表示，願意就一項新協議進行談判，以降低兩國軍事緊張升級的風險，但同時透過額外制裁，以及威脅採取軍事行動等「極限施壓」手段，迫使德黑蘭就範。

儘管德黑蘭態度強硬，但伊朗各地28日「聖城日」示威活動中，伊朗人民僅喊出「以色列去死」，而未喊出「美國去死」。伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」公布的一個地下飛彈基地影片也顯示，部隊腳踩的國旗是以色列國旗，而非美國國旗。

伊朗國營「新聞電視台」（Press TV）近日的文章則說，已將美國在中東的基地列為潛在攻擊目標，包括美軍B-2「幽靈」匿蹤轟炸機剛進駐的印度洋狄耶戈加西亞島基地。

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