紐時爆料：烏軍庫斯克行動 美烏互信現裂痕

俄軍砲兵於2024年10月17日在庫斯克州邊境地區猛轟烏克蘭陣地。（美聯社）

2025/03/31 19:57

［編譯陳成良／綜合報導］《紐約時報》揭露，美國方面視烏克蘭去年夏季在俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）發動的地面軍事行動為一次嚴重的「信任破裂」，但為避免已深入俄境的數千名烏軍頓失支援而導致災難性潰敗，美方最終選擇繼續提供援助。

報導引述美方官員說法，指去年夏季，烏克蘭在北部與東部戰線已捉襟見肘，但烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）仍持續向美方表達「需要一場勝利」。同年3月，美方發現烏克蘭國防情報總局（DIU）正秘密策劃對俄國西南部的地面行動。美國中央情報局（CIA）駐基輔站長隨即警告DIU局長布達諾夫（Kyrylo Budanov），若烏軍越界進入俄羅斯，將無法獲得美製武器及情報支援。

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然而到了8月初，烏方僅含糊暗示北部將有行動，瑟爾斯基隨即指揮部隊越過俄羅斯西南邊境，突襲庫斯克州。

《紐約時報》報導寫道：「對美國人而言，這次入侵行動的展開是對信任的重大破壞。不僅因為烏克蘭人再次蒙蔽了他們；他們還秘密跨越了雙方同意的界線，將聯盟提供的裝備帶入了俄羅斯領土。」

此前，美烏雙方曾協議劃定俄境內一處區域，允許烏軍使用美製武器（部分原因是為避免哈爾科夫州出現人道災難），並由美國陸軍歐洲與非洲司令部（USAREUR-AF）提供情報支援。一名五角大廈官員形容烏方此舉：「這幾乎不是勒索，但這就是勒索。」

烏克蘭差點全軍覆沒

庫斯克行動開始後，美方本可停止支援，但正如一位美國政府官員所解釋，他們深知此舉「可能導致一場災難」：若失去「海馬斯」（HIMARS）火箭砲與美國情報掩護，深入庫斯克的烏克蘭士兵將可能全軍覆沒。因此，儘管感到不滿，美國仍繼續提供必要援助。美方判斷，庫斯克行動正是烏克蘭領導層長期暗示並尋求的那場「勝利」。

烏克蘭總統澤倫斯基曾向美方解釋，該行動目標之一是爭取談判籌碼：奪取並控制俄羅斯土地，以便在未來談判中交換烏克蘭領土。

愛沙尼亞情報部門3月中旬曾報告，烏克蘭正逐步撤離其在俄羅斯庫斯克州的軍事特遣隊。澤倫斯基近期則表示，美國情報分享的暫停，並未導致烏軍在庫斯克州陣地惡化。

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