烏克蘭大選態度逆轉？傳澤倫斯基擬提前投票 川普、普廷盤算恐落空

烏克蘭總統澤倫斯基。（路透檔案照）

2025/03/31 17:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《經濟學人》30日報導，烏克蘭總統澤倫斯基對戰時舉行大選的態度據傳出現轉變，正考慮提前投票。此舉不僅在基輔政壇引發議論，也可能讓原先施壓、寄望藉選舉除去澤倫斯基的美國總統川普與俄羅斯總統普廷盤算落空。

報導中提到，基輔法蘭科劇院（Franko theatre）近期上演的《馬克白》，被視為映照當前氛圍。導演稱，川普勝選後國家氣氛改變，促其選擇這齣探討權力與背叛的悲劇。數月來，澤倫斯基承受普廷與川普的雙重壓力，兩人皆質疑其統治合法性並力促戰時選舉。

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諷刺的是，三月初川普對澤倫斯基的外交施壓，反倒提升其民調，似乎改變了澤倫斯基的政治算計。

政府消息人士透露，澤倫斯基已指示幕僚，待全面停火後（美方盼四月底前促成）即著手組織選舉，可能指向夏季。解除戒嚴令（五月初國會表決是觀察點）為必要步驟，但法律規定的競選期（至少60天，或因重建選民名冊需更久）是一大挑戰。

反對派領袖、前總統波洛申科（Petro Poroshenko）預測選舉最快八月舉行，並指控澤倫斯基藉二月對他的制裁，打壓異己。政府高層則認為，澤倫斯基或想藉七月快速選舉使對手措手不及，但倉促投票恐加劇政壇內部矛盾。反對派也強調後勤障礙巨大，包含停火穩定性、數百萬流離選民投票機制，且須先解除戰時言論限制才能確保公平。

報導指出，曾力促烏克蘭總統大選的普廷與川普，如今面對澤倫斯基可能藉提前選舉鞏固權位的局面，態度或轉趨保守。普廷尤其能利用軍事行動干擾，或利用選舉過程激化烏國內部矛盾。

情報官員警告，2025年烏克蘭最大風險恐非前線戰事，而是選舉可能引發的內部動盪，俄羅斯勢必加大介選力道。無論結果如何，烏克蘭下任領導人都將面臨嚴峻挑戰，包含川普政府可能促成的爭議性和平協議，以及國內潛在的政治動盪。

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