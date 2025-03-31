日本北海道觀光巴士「經隧道翻覆」 22名外國旅客受傷送醫

橫跨日本北海道深川市和旭川市的常磐隧道，在今（31）日上午驚傳一起車禍事故。（圖擷取自「北海道新聞 UHB」YouTube）

2025/03/31 18:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕橫跨日本北海道深川市和旭川市的常磐隧道，在今（31）日上午驚傳一起車禍事故。當地消防指出，一輛載有20多名外國旅客的觀光巴士，在隧道與一輛廂型車碰撞後翻覆，22名亞洲籍遊客與廂型車司機因此受傷，目前全被送往醫院，暫無生命危險；警方初步推測，是其中一輛車打滑，導致意外發生。

綜合日媒報導，這起車禍發生在31日上午9點半左右，一輛行經道央自動車道的常磐隧道內的觀光巴士，與一輛汽車碰撞後翻覆，這起車禍造成共23人受傷，其中3人先緊急送醫，所幸全員送醫時意識清楚，並無生命危險。當地消防人員透露，當時觀光巴士載有約20多名外國遊客，送醫遊客大多為亞洲籍，但院方未公布傷者的確切國籍。

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由於事發當時路面結冰，根據警方初步調查推測，可能是其中一輛車在行駛過程中打滑打滑，才導致意外發生。報導指出，常磐隧道為單側兩車道的直線路段，受到此這起事故影響，截至當地時間上午11點55分，道央自動車道深川交流道和旭川北交流道之間的下行線，以及旭川鷹栖交流道和深川交流道之間的上行線均暫時封閉。

當地消防指出，一輛載有20多名外國旅客的觀光巴士，在隧道與一輛廂型車碰撞後翻覆，22名亞洲籍遊客與廂型車司機因此受傷，目前全被送往醫院。（圖擷取自@omaoma_n 社群平台「X」）

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