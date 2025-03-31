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    瓦爾茲誤將《大西洋》總編拉入群組川普氣炸 官位雖保住仍陷危機

    白宮國家安全顧問瓦爾茲（左）傳失信川普，白宮暗潮洶湧。（美聯社資料照）

    白宮國家安全顧問瓦爾茲（左）傳失信川普，白宮暗潮洶湧。（美聯社資料照）

    2025/03/31 15:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）因在討論對葉門胡塞組織執行軍事打擊的內部通訊群組中，誤將《大西洋月刊》總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉入群組，引發白宮重大風波。華爾街日報報導，高階官員透露，儘管總統川普目前決定暫不開除瓦爾茲，但此事件已重創其聲譽，且失去部分高層信任，使他在白宮的地位岌岌可危。

    據悉，川普對此極為震怒，關鍵點並非瓦爾茲使用加密軟體「Signal」協調打擊行動，甚至也不是在非保密網路分享以色列情報，而是他不慎將自由派的《大西洋月刊》總編輯戈德堡拉入群組。川普上週在多次私下談話中大發雷霆，並與副總統范斯（JD Vance）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）及人事主管高爾（Sergio Gor）等人討論是否解僱瓦爾茲。

    然而，川普最終於上週四決定暫緩開鍘。消息人士分析，川普不願在新政府初期就向媒體與民主黨示弱、承認犯錯，且深受第一任期開除首任國安顧問弗林（Mike Flynn）後引發混亂風向的教訓影響，不願重蹈覆轍。據悉，若此事最先由保守派媒體曝光，瓦爾茲恐難逃解職命運。

    儘管暫保官位，瓦爾茲仍處境艱難。官員指出他已失信於總統及部分幕僚，且他過去曾使用「Signal」主持其他敏感國安討論（如俄烏和談斡旋、其他軍事行動）的行為也引發後續關切。此外，瓦爾茲在意識形態上的對手正藉機發動內部攻勢，散布他過往反對川普關鍵政策（如自阿富汗、敘利亞撤軍）、支持援助烏克蘭，甚至曾與反川大將、前聯邦眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）合作的紀錄，並翻出他早年批評川普的影片，提醒總統瓦爾茲並非始終同心。

    白宮方面則試圖平息風波。國安會發言人休斯（Brian Hughes）將匿名消息斥為八卦，通訊主任張振熙（前譯史蒂芬．張，Steven Cheung）則強調總統對瓦爾茲及國安團隊有信心。川普本人亦公開表示不因假新聞開除人，但白宮先前已證實該 「Signal」群組對話屬實。在信任基礎受損與內部暗流夾擊下，瓦爾茲未來的白宮之路顯然充滿變數。

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