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    緬甸強震波及越南 胡志明市一社區342戶出現裂痕

    緬甸28日發生強震後，搜救團隊在建築倒塌現場進行救援。（路透）

    緬甸28日發生強震後，搜救團隊在建築倒塌現場進行救援。（路透）

    2025/03/31 16:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生規模7.7強震，震波影響泰國、越南等鄰近國家。越南胡志明市的大樓社區也有342戶回報住家受創，部分住戶至今仍餘悸猶存。

    綜合外媒報導，胡志明市第8區政府證實，緬甸強震發生後，當地由四棟29層大樓組成、約有1700戶的「DiamondRiverside」社區，已有342戶住家報告牆壁及天花板開裂、磁磚凸起爆裂。

    該社區15樓住戶金南（Kim Nam）表示，家中牆壁在地震後出現多處裂痕，最長的裂痕達3公尺，甚至有灰泥剝落的情況，讓家人相當擔憂。另名60歲女住戶武氏顯（Vu Thi Hien）則回憶， 當時她正與孫子熟睡，突然聽見巨大聲響，整個家都在搖晃，她趕緊抱起孫子衝下樓避難，數個小時後才敢回家，結果發現至少4處裂縫。

    社區管理委員會代表阮青平（Nguyen Thanh Binh）指出，目前已向保險公司提交受災戶名單，並請專家檢查建築結構完整性。初步評估顯示大樓主體仍然穩固，但當局建議居民暫緩維修，以便進行進一步安全檢查，確保後續補強工作能夠有效解決問題。

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