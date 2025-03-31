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    南海海槽規模8.0以上地震機率逾8成 日本估恐致近30萬死

    日本預估南海海槽若發生大地震引發海嘯，恐造成近30萬人死亡。圖為311東日本大地震，遭海嘯摧毀的宮城縣一景。（美聯社）

    日本預估南海海槽若發生大地震引發海嘯，恐造成近30萬人死亡。圖為311東日本大地震，遭海嘯摧毀的宮城縣一景。（美聯社）

    2025/03/31 13:24

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日全球強震頻傳，緬甸28日規模7.7地震、30日東加群島也發生規模7.1地震，身為地震好發處的日本也不敢掉以輕心，今（31日）發表最新南海海槽地震預測，若發生大地震引發海嘯，恐造成近30萬人死亡。

    據《共同社》報導，日本政府的工作組會議今發佈最新估算結果稱，若發生南海海槽發生震度達6弱以上或高3公尺以上海嘯，最多可能導致29.8萬人死亡，經濟損失額最高達到270兆日元；模式預估，29.8萬名遇難者中，因海嘯而遇難民眾高達21.5萬人。

    上述假設是地震發生後立即疏散人群比例為20%，所計算，與上次預測相比，海嘯浸水區域擴大，疏散人數將達1230萬人，若疏散比例能增至70%，則死於海嘯的人數將能控制在9.4萬人以內，報告強調立即逃生的重要性。

    除了估算29.8萬人直接死亡外，這次報告還首次估算了在疏散生活中身體狀況惡化等造成的「災害關聯死亡」，恐有2.6萬至5.2萬人。

    日本政府地震調查委員會今年初曾公布日本境內地震發生機率，南海海槽今後30年內發生規模8至9地震的機率，機率提高至約82%。

    南海海槽位於日本南面海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的邊界（聚合板塊邊緣），是大地震頻繁的隱沒帶之一。（圖擷自Wiki）

    南海海槽位於日本南面海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的邊界（聚合板塊邊緣），是大地震頻繁的隱沒帶之一。（圖擷自Wiki）

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