稀土協議生變？ 川普警告澤倫斯基勿毀約 否則「麻煩大了」

美國總統川普2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面大吵一架。（美聯社）

2025/03/31 13:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普週日將矛頭指向烏克蘭，警告總統澤倫斯基若試圖退出兩國間的稀土礦產協議，將面臨「很大很大的麻煩」。川普在空軍一號上受訪時，同時談及俄烏停火談判進展，並對俄羅斯總統普廷涉及烏克蘭的言論表達不滿。

福斯新聞網（Fox News）報導，川普明確表示：「我認為澤倫斯基…正試圖退出稀土協議，如果他這麼做，他會有些麻煩，很大很大的麻煩。」他強調雙方已達成協議，若澤倫斯基想重新談判，將有「大麻煩」。川普更提及澤倫斯基想加入北約（NATO）一事，稱「他從來都不可能加入北約。他明白這點」。

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這番強硬措辭與澤倫斯基上月稱烏克蘭隨時準備好與美國簽署礦產與安全協議，並視其為邁向更穩固安全保障一步的說法，形成對比。據報導，澤倫斯基先前訪美原預期簽署該協議，但最終未能達成，不歡而散。

在俄烏議題上，川普表示其團隊在促成停火協議方面正取得進展。他否認與普廷關係處於最低點，並稱不認為普廷會違背部分停火的承諾。然而，川普也罕見地批評普廷，指其近日質疑澤倫斯基信譽的言論讓他「不悅」，但仍補充說「我認為普廷會是好的（意指守信）」。

先前在其他訪談中曾威脅若俄烏無法達成協議且錯在俄方，將對俄加徵次級關稅，但川普此次受訪時又表示「不會想」這麼做，態度似乎有所搖擺。他簡短解釋次級關稅的威力在於能禁止違逆者與美國通商，但未詳述細節。

至於其他議題，川普在同場訪談中對是否尋求第三任期的問題態度反覆，從稍早的「不開玩笑」轉為「現在不想談」。

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