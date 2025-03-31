中國在重疊經濟區海域擅立設施 南韓退役軍人團體轟「挑戰國安」

中國近期陸續在中韓重疊的專屬經濟區海域設置鋼構物，引發關注。（中央社資料照）

2025/03/31 14:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期陸續在中韓重疊的專屬經濟區（EEZ）海域設置鋼構物，引發爭議。為此南韓退役軍人團體31日在中國駐韓大使館周遭舉行示威，譴責北京未經協商設置鋼構物，敦促中方立刻予以拆除。

據《韓聯社》報導，南韓退役軍人團體「大韓民國在鄉軍人會」會長申相泰（音譯）在首爾中區的集會中表示，中國未經南韓同意，在中韓「暫定措施水域」（PMZ）設置大規模鋼構物，是對南韓海洋安全發起全面挑戰的行為。

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申相泰強調，黃海是南韓漁民的生活基地，也是南韓國家安全的最前線，中國政府應該立刻拆除相關鋼構物。

集會結束後，大韓民國在鄉軍人會向中國駐韓大使館遞交了包含上述內容的抗議信函。

據悉，南韓政府發現中方去年4月至5月在韓中暫定措施水域設置了2個鋼構物，今年初更有意再設置1個鋼構物。南韓有關當局屢次試圖進行實地考察，均遭中方阻止。

位於南韓西部海域的中韓暫定措施水域，是兩國EEZ重疊海域的一部分，雙方在2000年簽訂中韓漁業協定，約定由兩國政府共同管理該海域的水產資源，兩國漁民均可作業。

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