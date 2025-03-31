馬斯克豪擲千萬現金助選！威斯康辛選戰掀政治獻金法律風暴

馬斯克於綠灣集會上頭戴黃色起司帽亮相，當場將兩張百萬美元支票交給威斯康辛州選民，並任命他們為其政治團體的發言人，強調此舉旨在「吸引大眾關注」。（法新社）

2025/03/31 13:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在威斯康辛州最高法院選舉前夕，向兩名選民各贈送價值100萬美元（約新台幣3320萬元）支票，此舉引發法律爭議。週日，威斯康辛州最高法院一致駁回州民主黨籍司法部長考爾（Josh Kaul）提出的緊急法律挑戰，讓這起事件暫時畫下句點。

綜合外媒報導，馬斯克在綠灣舉行集會前幾分鐘，法院以4比3的票數決定不受理此案，維持下級法院的裁決。該法院目前由四名自由派大法官掌控，然而，即便如此，考爾的訴訟仍未能獲得支持。考爾主張，馬斯克向選民提供金錢的行為涉嫌誘導投票，違反威斯康辛州禁止以金錢換取選票的法律。

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然而，馬斯克的律師則反駁，強調這筆資金的目的在於發起「反對激進法官的草根運動」，並非直接支持或反對特定候選人。律師團隊進一步表示，若限制馬斯克的行為，將侵犯其言論自由權利。馬斯克於綠灣集會上頭戴黃色起司帽亮相，當場將兩張百萬美元支票交給威斯康辛州選民，並任命他們為其政治團體的發言人，強調此舉旨在「吸引大眾關注」。該活動明顯針對即將舉行的州最高法院選舉，支持保守派候選人希梅爾（Brad Schimel）。

這場選舉被視為決定威斯康辛州最高法院意識形態的關鍵戰役。民主黨支持的候選人是戴恩縣法官克勞福德（Susan Crawford），獲四名自由派大法官背書；希梅爾則獲得前總統川普（Donald Trump）與馬斯克的公開支持。

希梅爾受訪時強調，他無法控制外部政治資金的流向，並承諾遵守法律、拒絕「激進法官」。與此同時，克勞福德的競選團隊則對考爾的法律訴訟保持沉默，未發表評論。

馬斯克此前曾表明，此次司法選舉對美國至關重要，特別是在最高法院可能重新劃分選區的問題上。他認為，若法院批准新的選區劃分，可能導致共和黨失去兩個美國眾議院席次，並影響墮胎權、工會權力及未來選舉規則。

威斯康辛州此次選舉的總支出已突破8100萬美元，創下美國司法選舉紀錄。馬斯克及其支持的團體已投入超過2000萬美元支持希梅爾的競選。據了解，馬斯克的政治行動委員會已確認，第一筆100萬美元支票的受贈人是一名綠灣居民，此人曾向威州共和黨及保守派候選人捐款，並公開表態支持川普及其政治議程。

馬斯克的政治行動委員會已確認，第一筆100萬美元支票的受贈人是一名綠灣居民，此人曾向威州共和黨及保守派候選人捐款，並公開表態支持川普及其政治議程。（彭博）

馬斯克的律師則反駁，強調這筆資金的目的在於發起「反對激進法官的草根運動」，並非直接支持或反對特定候選人。（美聯社）

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