9900萬年前怪蜂琥珀現身 腹藏「捕蠅草陷阱」獵捕寄主

距今9900萬年的寄生蜂 Sirenobethylus charybdis，腹部演化出「捕蠅草」般的捕捉器。（圖取自BMC Biology期刊）

2025/03/31 11:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學媒體《IFLScience》報導，科學家在距今約9900萬年的白堊紀中期琥珀中發現一種已滅絕的寄生蜂化石，令人驚嘆的是，其腹部竟演化出類似「捕蠅草」的捕捉器，像隨身攜帶的狩獵利器，用來抓住寄主產卵。這項研究刊登於《BMC生物學》（BMC Biology）期刊，揭示早期寄生蜂驚人的演化創意與狩獵策略。

白堊紀中期，地球上奇異生物層出不窮，這次的發現更添一筆傳奇。這種新物種屬於已滅絕的寄生蜂（parasitoid wasps）譜系，其獨特構造在昆蟲界前所未見。研究團隊將其命名為 Sirenobethylus charybdis，名稱取自希臘神話中吞吐海水的海怪卡律布狄斯（Charybdis），呼應其特殊的捕捉方式。

請繼續往下閱讀...

這種黃蜂腹部的「捕蠅草陷阱」並非植物，而是高度特化的解剖構造，宛如一個迷你狩獵工具。作為寄生蜂，牠靠捕捉活體寄主產卵，幼蟲孵化後以寄主為食。

丹麥自然史博物館（Natural History Museum of Denmark）暨哥本哈根大學（University of Copenhagen）的維爾赫姆森博士（Dr. Lars Vilhelmsen）認為，這種精密設計不太可能是為慢吞吞的毛毛蟲而生。他推測，牠的目標可能是敏捷的獵物，例如會飛或跳躍的昆蟲，像蟬這類，「若只是對付緩慢目標，無需演化如此複雜的裝置。」

這項發現的獨特性讓研究人員瞠目結舌。維爾赫姆森博士回憶，初看琥珀時，他誤以為腹部附近的異常只是常見的氣泡，「直到細查多件標本後，我才驚覺這是真的。」研究團隊分析了14件化石標本，耗費大量時間釐清形態細節與功能推論。

這不僅是個奇聞，更為寄生蜂演化史開啟新篇章。中國首都師範大學命科學學院的高太平博士表示，現代肉食性昆蟲擁有多元的捕捉機制，但古代寄生蜂的獵捕策略證據卻極為稀少。「這個新物種顯示，早期寄生蜂的狩獵方式可能比我們想像的更加多樣，甚至更為聰明與適應力強。」

以「捕蠅草陷阱」為武器的 Sirenobethylus charybdis，見證了遠古昆蟲世界的創意巔峰。這項發現讓人不禁讚嘆，9900萬年前的自然界，已孕育出如此精妙的生存策略。

白堊紀寄生蜂 Sirenobethylus charybdis 的尾部特寫，9900萬年前的琥珀化石揭示其腹部「捕蠅草陷阱」，展現遠古昆蟲的狩獵智慧。（圖取自BMC Biology期刊）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法