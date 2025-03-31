南韓濟州島櫻花節宰客不手軟！ 1份小吃500元引眾怒

南韓女遊客在濟州島櫻花節攤位買炒血腸，沒想到6塊血腸就向她收了2.5萬韓元。（圖擷自Threads）

2025/03/31 10:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓1名女子近來在濟州島櫻花節攤位買了炒血腸，沒想到僅僅6塊血腸就向她收了2.5萬韓元（約新台幣564元），讓她氣得在社群平台上傳照片並感嘆自己被騙錢了，旋即被各大韓媒轉發，許多網友也分享在濟州島被坑殺的經歷。

據《YTN》報導，這名女子在Threads上抒發不滿的心情後，引來不少民眾留言，認為這些宰客業者根本是傷害濟州島的形象，有人直說真的不應該消費，等到都沒有客人光顧後業者才知道要改善；也有人懷疑主辦單位是收了回扣，才不出面阻止亂收錢的事情。

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1名也在濟州島櫻花節被宰的網友透露，那些攤位1根玉米賣到5000韓元（約新台幣112元）、1袋烤栗子1萬韓元（約新台幣225元）、烤肉串1.3萬韓元（約新台幣293元）、兒童氣球2萬韓元（約新台幣451元），這樣的價錢真的很不合理。

據了解，去年也有南韓YouTuber去濟州島龍頭岩買海鮮被當盤子，一時之間引起軒然大波，濟州島連忙成立應變委員會並接受遊客舉報，但情況顯然沒有改善。

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