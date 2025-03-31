雪梨海灘爽拍比基尼辣妹、少女 中國2男被捕辯：導遊沒說不行

澳洲雪梨邦迪海灘是知名的度假及衝浪勝地，不分季節總是吸引滿滿人潮。邦迪海灘示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2025/03/31 11:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨度假勝地「邦迪海灘」（Bondi Beach）近日發生偷拍風波，2名中國男遊客因瘋狂偷拍比基尼辣妹，最終遭到警方逮捕。

綜合外媒報導，這2名中國男子分別是56歲的放射科醫師楊勇（Yang Yong，音譯）和56歲的機械工程師陳強（Chen Qiang，音譯），2人隨北京旅行團到澳洲觀光，卻在雪梨的邦迪海灘做出不當行為。

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警方調查發現，楊勇在海灘上共拍攝44張照片，內容包括從正面與背面反覆取景，甚至有些照片的拍攝對象是15歲的少女，彷彿進入「全景模式」。而陳強則在海灘上一邊走動、一邊錄影，甚至拉近鏡頭特寫女性臀部。

這些舉動引起1名受害女性的朋友不滿，隨後報警。警方獲報後在巴士上將2人逮捕。楊勇與陳強在法庭上均認罪，辯稱導遊未事先提醒這樣的行為不可行，且他們不是故意的。

法官表示，他接受這是文化差異導致的誤解，認為兩人可能未接觸過澳洲的海灘文化，才會做出此舉。然而，法官也強調，這種行為已帶有某種程度的偷窺，且對受害者造成困擾，因此最終決定對2人各處100澳元（約新台幣2087元）罰款並歸還護照。

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