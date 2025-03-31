曼谷受強震波及！上萬棟建築損毀 累計至少17死77人失蹤

緬甸28日發生強震，影響範圍擴及泰國，泰國官方上週日證實，該國地震相關死亡人數已上升至17人，另有32人受傷，77人失蹤。（法新社）

2025/03/31 11:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生強震，影響範圍擴及泰國，泰國官方週日證實，該國地震相關死亡人數已上升至17人，另有32人受傷，77人失蹤。搜救人員仍在瓦礫堆中尋找生還者，多處建築嚴重受損。

綜合外媒報導，曼谷市中心的國務審計署（SAO）興建中大樓倒塌已造成10人死亡，其中9人當場喪生，1人送醫後不治。截至上週日早上，這起發生在乍都節區的30層建築倒塌事件已導致8人受傷，77人失蹤；上週六深夜，搜救人員從瓦礫中發現第10具遺體。

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曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，市政府已接受以色列提供的建築掃描設備，協助搜救行動。他在現場指出：「我們仍抱持希望，因為已經偵測到生命跡象。」除了國務審計署大樓倒塌，其他地區亦傳出災情，其中7人罹難，主要發生在公寓工地，包括起重機倒塌事故。此外，曼谷商業區發生電梯墜落意外，導致3人受傷。

此次強震也對曼谷交通系統造成嚴重干擾，多條地鐵與空鐵服務一度中斷。曼谷市政府透過官方應用程式接獲約9500起建築損壞通報，並已派遣志願工程師進行結構安全檢查。高速公路匝道附近的瓦礫清理工作已完成80%，市長表示，若無法在週一前清理完畢，可能宣布在家工作措施，以減少通勤影響。

泰國地震觀測部門報告，自週五下午1點20分緬甸發生規模8.2強震後，截至週日中午已錄得166次餘震，其中159次規模介於1.0至4.9之間。此外，緬甸週五下午1點32分還發生規模7.1的強烈餘震。該部門同時指出，週日上午9點58分北部蘇門答臘發生的規模5.3地震與此次事件無關，對泰國無影響，也未發布海嘯警報。

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