哈利王子陷霸凌醜聞！慈善機構主席公開控訴 逼宮內幕曝光

哈利王子（左）與賴索托的塞伊索王子西索（右）共同創立的慈善機構「Sentebale」近日陷入爭議。（美聯社）

2025/03/31 10:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哈利王子（Prince Harry）與賴索托的塞伊索王子西索（Prince Seeiso）共同創立的慈善機構「Sentebale」近日陷入爭議。該機構主席錢杜卡（Sophie Chandauka）公開指控哈利王子對她進行「大規模的騷擾和霸凌」，而哈利王子已與共同創辦人及所有信託人一同辭職。

據悉，哈利王子與賴索托王子西索本週稍早發表聯合聲明，宣布兩人正式退出他們於2006年創立的慈善機構。聲明指出，他們「被迫辭職」是為了「支持和聲援」已離職的五位信託人，並表示信託人與董事會主席錢杜卡之間的關係「已破裂至無法修復的地步」。

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Sentebale慈善機構成立的宗旨是幫助南部非洲感染愛滋病毒的兒童和青少年。「Sentebale」在當地語言中意為「勿忘我」，靈感源自哈利王子2004年造訪賴索托時的經歷。

錢杜卡在接受媒體採訪時指控哈利王子未事先知會她、國家主管或執行長，就授權發布「破壞性消息」，並形容此舉為「大規模的騷擾和霸凌」，意圖將她「趕出」Sentebale。她表示，「他們試圖讓該慈善機構走向失敗，然後再出手相救」，並直言「主要贊助人的品牌毒性」已成為組織的「頭號風險」。她還透露，在哈利王子夫婦脫離英國皇室前後，許多贊助商已陸續撤資。

爭議進一步擴大，錢杜卡聲稱，梅根馬克爾（Meghan Markle）曾策劃一場馬球籌款活動，但活動未如預期順利，事後哈利王子要求Sentebale發聲支持其妻子，卻遭她拒絕，理由是「Sentebale不應成為哈利王子夫婦的延伸」。

然而，一位「與Sentebale前信託人關係密切」的消息人士反駁了這些指控，直指錢杜卡關於哈利王子霸凌她的說法「完全沒有根據」。該消息人士表示，前信託人早已預見這場「公關風暴」，並強調辭職決定是「為了慈善機構的利益」。

英國慈善事務委員會（UK Charity Commission）已介入調查，並證實正在評估相關問題，以決定是否採取適當的監管措施。

慈善機構主席錢杜卡公開指控哈利王子對她進行「大規模的騷擾和霸凌」，而哈利王子已與共同創辦人及所有信託人一同辭職。（美聯社）

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