紐約民眾憤怒！女駕駛在斑馬線撞死一家3人 辯稱自己遭魔鬼附身

美國女子亞里米在駕照被吊銷的狀況下仍開車外出，撞死走斑馬線過馬路的一家3人。圖為亞里米在IG炫富。（圖擷自亞里米IG）

2025/03/31 10:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐約民眾氣壞了！美國35歲女駕駛亞里米（Miriam Yarimi），在駕照被吊銷的狀況下仍開著奧迪外出，29日在紐約街頭撞死走斑馬線過馬路的一家3人，事後竟聲稱當時自己遭到魔鬼附身。

據《紐約郵報》報導，這起事故的死者分別為32歲女子薩達（Natasha Saada）和她的7歲女兒黛安娜（Diana）、5歲女兒黛博拉（Deborah），至於4歲兒子菲利浦（Philip）也被撞到重傷。

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女駕駛亞里米在肇事後向急救人員直說自己被魔鬼附身了，但在警方找她了解狀況時拒絕說話，並且要求聘請律師過來。知情人士透露，亞里米目前在貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）接受心理評估，等待之後的庭審。

亞里米的奧迪車牌資料顯示，她已違反交通法規93次左右，其中包括20次超速、5次闖紅燈，其丈夫已和她分居，在被媒體找上時拒絕針對此事回答問題。

亞里米肇事新聞底下湧進了大量網友留言，許多人痛斥她想裝成精神錯亂的樣子來逃過法律制裁，要求司法單位嚴辦此案，還有人感嘆一個家庭就這樣被亞里米毀了，她必須為此負上全部責任。

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